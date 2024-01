Die erste Heilerin, die euch in Baldur’s Gate 3 helfen soll, findet ihr schnell im Smaragdhain. Doch auf reddit diskutiert die Community jetzt darüber, ob Nettie überhaupt eine gute Heilerin ist. Ausschlaggebend dafür ist eine ganz bestimmte Szene.

Wer ist die Heilerin Nettie? Nettie gehört zu den NPCs in Baldur’s Gate 3, denen ihr recht schnell in Akt 1 begegnen werdet. Die Zwergin gehört den Druiden aus dem Smaragdhain an und ist ein Lehrling von Halsin.

Da Halsin sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Hain befindet, werdet ihr stattdessen zu Nettie geschickt, die euch eventuell mit eurem Parasiten helfen kann.

Warum zweifelt die Community jetzt an ihr? Schon die erste Szene, welche Nettie im Spiel vorstellt, lässt die Spieler jetzt an ihrer Fähigkeit als Heilerin zweifeln. In dieser Szene kümmert sich Nettie gerade um einen verletzten Vogel.

In einem kurzen Dialog mit dem Vogel erfahrt ihr nach der Sequenz, dass er nach Netties Behandlung immer noch verletzt ist. Als Spieler habt ihr dann sogar die Möglichkeit, dem kleine Tier selbst mit Zaubern oder Heiltränken zu helfen.

Genau das sorgt dafür, dass die Community jetzt diskutiert, ob Nettie überhaupt eine gute Heilerin ist oder nicht. „Mewnbugg“ behauptet im ursprünglichen Post auf reddit, dass Nettie nicht wirklich eine gute Heilerin sein kann.

Allerdings werden darunter ziemlich viele Stimmen laut, die die lernende Zwergin stattdessen in Schutz nehmen. So schreibt zum Beispiel „ferzerp“ in seiner Antwort: „Der Vogel wurde auf natürlich Weise verletzt und ihn zu heilen würde nicht viel für das Gleichgewicht tun. Sehr Druidenhaft.“

Als Argument dagegen behauptet „eabevella“, dass der Vogel von Goblin-Pfeilen getroffen wurde und das wohl nicht sehr natürlich sei. Dies wird aber direkt von „N3rval“ widerlegt, der behauptet, dass Goblin-Pfeile in dieser Welt doch ziemlich natürlich seien.

Daneben finden noch weitere Spieler Argumente, warum Nettie nicht so eine schlechte Heilerin ist, wie die Szene vermuten lassen könnte:

UndeadAnneBoleyn schreibt: „Chillt, sie hat noch keine lange Rast gemacht“

MrDelirious schreibt: „Schaut, manchmal verbraucht ihr alle eure Zauber-Slots zum, ähm … Wasser und Nebelwolken erschaffen, um die wirklich richtige Stimmung für euer Mittags-Bad zu schaffen und ihr könnt einfach keine Heilzauber mehr wirken. Wir machen was wir können, mit dem was wir haben!“

JMartell77 schreibt: „Wenn ihr später mit Halsin über sie sprecht, sagt er ganz klar, dass sie noch lernt“

Tatsächlich könnte es also ein paar recht gute Gründe geben, warum Netties Versuch den Vogel zu heilen nicht wirklich funktioniert. Vielleicht war es sogar ihr Ziel, ihn langsam zu heilen, um nichts aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Vielleicht ist die Zwergin aber auch einfach noch nicht so gut, wie die meisten Bewohner des Hains behauptet haben.

Spieler würden vielen NPCs eine schlechte Bewertung geben

Gibt es noch andere Tölpel in Baldur’s Gate 3? Wenn sich der eigentliche Post zwar auf Nettie bezieht, werden in den Antworten doch noch einige andere NPCs angesprochen, die in dem Spiel gar nicht mal einen so guten Job machen.

So schreibt „OddEstablishment9“: „Keine Ahnung welche Qualifiktion du in diesem Universum brauchst, um ein Heiler zu sein, aber mein Tav hat VIELEN eine schlechte Bewertung auf Yelp hinterlassen“. Dabei stimmen ihm tatsächlich viele Spieler zu und beziehen sich dabei gerne auf Volo, den Barden, der sich auch gerne mal als qualifizierter Heiler ausgibt und euch „gekonnt“ ein Auge herausschneiden kann.

User „awkjen“ weist auch noch darauf hin, dass Valeria die schlechteste Mord-Ermittlerin ist in einer Welt in welcher der Zauber ‚mit Toten sprechen‘ existiert.

Wenn ihr in Baldur’s Gate 3 selbst einen fähigen Druiden spielen wollt, findet ihr hier ein paar Tipps: Baldur’s Gate 3: Druid Build (Zirkel des Mondes) – Alles zu Attributpunkte, Talente und Zauber