Indiana Jones und der Große Kreis wird ein neues Spiel für xbox und PC, in dem ihr euch als Filmheld Indy mit der Peitsche in Abenteuer stürzt.

Der beste Build für Karlach: Falls ihr Karlach als Begleiter angeheuert habt, findet ihr in folgendem Guide die besten Tipps und Tricks, wie ihr den Tiefling am besten spielen solltet:

Baldur’s Gate 3 wird nie in den Xbox Game Pass oder zu PS Plus kommen – Boss macht klare Ansage

Was hat das mit Karlach zu tun? Barbaren wie Karlach beherrschen leichte und mittlere Rüstung. Mit der passiven Eigenschaft „Ungepanzerte Verteidigung“ ist es jedoch am sinnvollsten, gar keine Rüstung auszurüsten.

Nachdem er den größten Teil des Spiels durchgespielt hatte, bemerkte der Spieler schließlich, dass die Ausrüstung von Karlach in schwerer Rüstung ihre Wut fast nutzlos macht (via reddit.com ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to