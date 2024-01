Baldur’s Gate 3: Spieler zeigt die fieseste Methode, mit der ihr einen Boss in Akt 3 besiegen könnt

Es gibt Rache – und dann gibt es richtig finstere Vergeltung in Baldur’s Gate 3. So mies wurde noch kein Boss bezwungen – denn die eigene Mutter ist involviert.

In Baldur’s Gate 3 habt ihr ziemlich viele Möglichkeiten, euch frei zu entfalten. Ihr könnt ein strahlender Held in funkelnder Rüstung sein, der überall nur Frieden und gute Taten mit sich bringt. Ihr könnt aber auch ein verkommener Mörder und Bösewicht sein, der die verschiedenen Charaktere der Spielwelt in den Untergang führt, um sich selbst zu bereichern.

Oder ihr seid so grausam, dass ihr erst die Mutter eines Charakters tötet und ihre Leiche dann benutzt, um damit den Sohn zu verprügeln. Ein Hoch auf die Entscheidungsfreiheit.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um Akt 3 von Baldur’s Gate 3 und einige Entscheidungen, die ihr dort treffen könnt.

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 hat Syntactics2411 einen kleinen Clip gezeigt, wie er gegen Gortash kämpft. Das ist einer der beiden großen Bösewichte, denen man sich im letzten Akt des Spiels entgegenstellt – oder sich als Verbündete auf seine Seite schlägt.

Gortash ist dabei kein unbeschriebenes Blatt. Der ganze Plan mit den Gedankenschindern ist zu Teilen auf seinem Mist gewachsen und seine Hintergrundgeschichte ist besonders mit Karlach verwoben. Er hat die Tiefling nämlich an die Hölle verkauft, woraufhin ihr die Maschine als Herz eingesetzt wurde und sie jahrelang in der Arena für die Teufel kämpfen musste – und das, obwohl sie Gortash bis zu diesem Zeitpunkt vertraut hatte.

Für diesen Verrat will vor allem Karlach Rache und bittet den Helden darum, auf jeden Fall dabei zu sein, wenn es Gortash an den Kragen geht – im besten Fall will sie sogar selbst den Todesstoß ausführen.

Und exakt das macht sie auch im gezeigten Video. Dabei schlägt sie nicht einfach nur zu, sondern sie geht besonders perfide vor. Aus dem Inventar holt sie die Leiche von Gortash’ Mutter und schleudert diese auf ihren Sohn – was genug Schaden anrichtet, um ihn zu bezwingen.

Diese Art von Grausamkeit würde vermutlich selbst das „Dunkle Verlangen“ in Erstaunen versetzen.

Wer ist Gortash’ Mutter? Die Mutter von Gortash könnt ihr in einem recht kleinen Haus in der Stadt Baldurs Tor finden. Die Eltern gehören zu keiner wirklichen Questreihe, sondern bieten nur ein wenig mehr Hintergrundinformationen zu Gortash. Außerdem erfährt man, dass die beiden Eltern bereits mit einem Gedankenschinder-Wurm infiziert sind und Gortash dafür sorgt, dass die beiden in ihrem Körper „gefangen“ bleiben.

Dabei darf man ruhig erwähnen, dass die Mutter von Gortash nun auch nicht gerade der liebenswerteste Charakter ist, den man in Baldur’s Gate 3 antreffen kann. Denn sie hat ihren Sohn in jungen Jahren an einen Hexenmeister verkauft, um hoher Verschuldung zu entgehen – somit ist sie also strenggenommen auch nicht gerade die Mutter des Jahres.

Man kann natürlich darüber diskutieren, ob Karlach wirklich so grausam wäre, dass sie Gortash auf diese Art und Weise in die Hölle schickt – aber hey, am Ende ist es doch eine sehr kreative (wenn auch unnötig grausame) Variante, um Gortash zu bezwingen, die nur aufgrund der riesigen Entscheidungsfreiheit in Baldur’s Gate 3 überhaupt zustande kam

Ob man diese Freiheit wirklich in diesem Ausmaß ausnutzen sollte – das muss am Ende wohl jeder und jede für sich selbst entscheiden.

Ein anderer Spieler hat Karlach hingegen beinahe nutzlos gemacht – vielleicht besser, wenn man weiß, was sie sonst anstellt.