Baldur’s Gate 3: Attacke macht 11.700 Schaden, löscht den Boss aus Akt 1 direkt

Ein einziger Klick in Baldur’s Gate 3 sorgt für 11.700 Schadenspunkte. Da fällt dem Boss auch nichts mehr ein, außer sich selbst zu löschen.

Wenn man die Profis von Baldur’s Gate 3 fragt, wie man am meisten Schaden mit einem einzigen Angriff (und ohne Mods) anrichten kann, dann werden die meisten wie aus der Pistole geschossen antworten: „Eulenbär!“

Das ist auch dieses Mal wieder der „Fall“. Die Menge an Schaden ist aber rekordverdächtig – denn 11.700 Schadenspunkte hätten den Biss gleich 26 Mal getötet.

Welcher Boss ist das? Grym ist der Wächter der Grymschmiede und muss bezwungen werden, um die Schmiede nutzbar zu machen und einige der mächtigsten Gegenstände herstellen zu können. Er ist zwar ein optionaler Boss, da man die Schmiede niemals wirklich besuchen muss, gilt aber indirekt als „Endboss von Akt 1“ – die meisten Helden werden ihn ohnehin aufsuchen wollen, um direkt mit starker Rüstung in die späteren Areale des Spiels vordringen zu können.

Grym gehört dabei auch zu den Bossen, die etwas mehr Aufmerksamkeit erfordern. Denn eigentlich muss man den Boss erst durch Lava ziehen, um ihn anfällig zu machen und danach zum großen Schmiedehammer führen, der ihn dann in 2-3 Angriffen vernichtet. Es ist so gesehen ein sehr „technischer“ Bosskampf, bei dem man eigentlich nicht nur drauf einprügelt. Doch wie so oft reicht es auch aus, einen Eulenbären aus großer Höhe fallen zu lassen.

Was passiert mit dem Boss? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 zeigt der Nutzer 0Kamro0 einen kleinen Clip, der den Kampf gegen Grym zeigt – oder zumindest das, was ansatzweise einem Kampf ähnelt.

Denn während zwei seiner Helden tatsächlich unten in der Schmiede stehen und Grym aus seinem Schlaf geweckt haben, befindet sich die andere Hälfte seiner Gruppe an deutlich erhöhter Position und kann auf die Schmiede herabschauen.

Grym wird an eine günstige Position gelockt und kurz darauf holt der Eulenbär auch schon zum Sprung aus, um Grym eiskalt unter sich zu begraben.

Wie berechnet sich der Schaden? Die 11.700 Schaden basieren vor allem auf der Gewichtsklasse des Eulenbären. Denn je schwerer das Objekt oder die Kreatur ist, die auf ein anderes Wesen fällt, desto mehr Schaden wird dabei auch verursacht.

Eulenbären gelten ohnehin schon als ein bisschen „moppelig“ und bringen jede Menge Kilos auf die Waage. Doch mittels einiger Zauber lässt sich das Gewicht noch deutlich steigern und der Eulenbär erreicht ganz andere Gewichtsklassen. Mittels eines „Elixir of the Colossus“ und einer „Scroll of Enlarge“ wächst das Tier auf ungeahnte Größen an und wird damit zur fallenden Bombe.

Das kleine Dickerchen wiegt am Ende 50.005 kg und man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie wenig von allem stehenbleibt, auf das so ein Monster fällt. Entsprechend wenig hat Grym dagegen auszusetzen, der lediglich 450 Lebenspunkte besitzt. Der Schaden hätte also gereicht, um den Stahlgiganten gleich 26 Mal zu bezwingen.

Dass der Eulenbär bei dem Sprung selbst Schaden nimmt, liegt vor allem an der Lava – es ist Feuerschaden, der ihm zusetzt. Der Sprung selbst verursacht normalerweise nur am Opfer Schaden.

Obwohl Baldur’s Gate 3 ziemlich anspruchsvoll ist, finden Spielerinnen und Spieler immer wieder kreative Methoden, um Bosse im Handumdrehen zu bezwingen: Etwa mit dem Magier, der mit nur einer Berührung tötet.