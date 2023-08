Baldur’s Gate 3: Druid Build (Zirkel des Mondes) – Alles zu Attributpunkte, Talente und Zauber

Wie funktionieren Talente? In Baldur’s Gate 3 könnt ihr auf Level 4, 8 und 12 ein Talent auswählen, das eurer Build ergänzen soll. Sollte euch jedoch kein Talent zusagen, könnt ihr stattdessen erneut 2 Punkte in eure Wunschattribute stecken.

In welche Tiere kann sich der Druide verwandeln? Insgesamt gibt es 15 Wesen, in denen sich der Druide mit Fokus des Mondes verwandeln kann:

In diesem Guide zeigen wir euch ein Build für die Sub-Klasse „Zirkel des Mondes“, der sich darauf spezialisiert hat, sich in andere Lebewesen wie Bären, Spinnen oder sogar Wölfe zu verwandeln.

Was ist der Druide? Der Druide ist eine der großen Klassen in Baldur’s Gate 3 . Sie ist naturverbunden und kann dadurch auch verschiedene Zauber wirken, die entweder mit Gestaltwandlung, Sporen von Pilzen sowie Nekromantie zu tun haben.

Der Druide ist in Baldurs Gate 3 eine vielseitige Klasse. Je nach Sub-Klasse verändert sich sein Einsatzgebiet. Wir zeigen euch diesmal den Druid Build, die Sub-Klasse „Zirkel des Mondes“ der euch zum Gestaltwandler macht. Dazu zählen wir euch Attributpunkte, Talente und Zauber in unserer Übersicht auf.

