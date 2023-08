Baldur’s Gate 3: Druiden finden neue OP-Strategie, verwandeln sich in tonnenschwere Monster, lassen sich auf Feinde fallen

Der Druide kann sich in eine Vielzahl von Tierwesen verwandeln. Der Eulenbär ist ein kolossales Wesen, das zugleich majestätisch, aber auch putzig aussieht. Mithilfe eines weiteren Zaubers haben Spieler nun eine Taktik in Baldur’s Gate 3 entdeckt, um Gegner mit nur einem Schlag zu besiegen.

Wie funktioniert die Strategie? Die neu entdeckte Taktik klappt nur, wenn sich eure Gegner auf einer Ebene unterhalb von euch befinden. Auf einer Erhöhung verwandelt ihr euch mit eurem Druiden in einen Eulenbären und wendet den Zauber „Vergrößern“ an.

Im Anschluss springt ihr als tonnenschwerer Eulenbär von der Erhöhung auf die Gegner nieder. So plättet ihr möglichst viele Feinde im Voraus, ohne den Kampf eingeleitet zu haben. Dadurch spart ihr euch einige Züge im Kampf.

Wie das Ganze aussieht, zeigt User Fishbleb im Redditforum:

Wie viel Schaden richtet das an? Ein User auf X (ehemals Twitter) erklärt, dass er mit seinem Eulenbären, der ein Gewicht von fünf Tonnen auf die Waage bringt, 821 Schaden erzielt hat. Eigentlich wäre der Schaden sogar doppelt so hoch gewesen, da der Gegner einen erfolgreichen Stärke-Rettungswurf absolviert hat.

Zum Vergleich: die beste Waffe, die ihr auf Level 1 finden könnt, richtet 2w6 Hieb- und 1w4 Feuer-Schaden an, also maximal 16 Schaden.

Sollte der Eulenbär nicht vergrößert worden sein, liegt der Angriff wohl im 100er-Bereich (via reddit.com). Der Schaden soll mit der vertikalen Distanz skalieren. Ein User vermutet, dass der Schaden alle 10 Feet an 1d6 zunimmt.

Da Baldur’s Gate 3 den D&D-Regeln folgt, spielt vermutlich auch das Gewicht eine Rolle. Je schwerer das fallende Objekt, desto höher der Schaden.

Den Eulenbären bekommen Druiden bereits früh im Spiel. Ab Level 6 können sie sich in das massive Wesen verwandeln. Es gibt sogar ein niedliches Eulenbärjunges, das ihr als Begleiter aufnehmen könnt, wenn ihr es rettet.

Community ist begeistert von der Taktik

In der Kommentarspalte sind viele Spieler begeistert davon, welche Möglichkeiten das Spiel bietet. Sie wussten nicht, dass so eine Taktik überhaupt möglich ist und haben sich stattdessen damit abgemüht, die Reihen der Gegner mit anderen Angriffen zu dezimieren.

Die Begeisterung der Spieler haben wir euch mit einigen Zitaten herausgepickt:

Alaerei: „Okay, das war verdammt beeindruckend, Lmao.“

No-Werewolf5615: „Und ich dachte, ich hätte ihn schnell getötet. So viel zu Astarion, der Eulenbär ist der neue Überraschungsangriff.“

Forgotten_Wings: „Ein zertifizierter D&D-Moment. Ich liebe dieses Spiel.“

Und so wie es den Usern im Kommentarbereich geht, so geht es auch anderen Spielern in vielen Bereichen von Baldur‘s Gate 3. Ein deutscher Strategie-Experte erklärt, was Baldur’s Gate 3 für ihn so besonders macht:

