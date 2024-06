Wie bleibt Baldur’s Gate 3 nach 500 Stunden noch spannend? – Fans erklären ihre Begeisterung für das RPG

Baldur’s Gate 3 zählt als RPG-Meisterwerk. Auch nach unzähligen Runs feiern die Spieler das Game. Einige Fans verraten, wie das Spiel auch nach zahllosen Stunden immer noch spannend bleibt.

Baldur’s Gate 3 begeistert Spieler weltweit. Selbst nach Hunderten von Stunden halten sie immer noch daran fest. Einige Fans des beliebten RPGs erklären auf Reddit ihre Strategien , wie sie es schaffen, dass Baldur’s Gate 3 immer noch spannend bleibt – auch, wenn sie bereits über 500 Stunden in Faerûn verbracht haben.

Immer wieder auf Entdeckungs-Tour gehen

Was sind das nun für Taktiken? Eine der Strategien, die Spieler anwenden, ist es, bestimmte Akte des Spiels immer wieder zu spielen – ohne sie jemals abzuschließen. Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er stundenlang in Akt 1 verweilt und das Spiel nie wirklich beendet.

Für ihn liegt der Reiz darin, ständig neue Aspekte und Details zu entdecken, die er bei jedem Durchgang davor übersehen hat. Auch MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat über 200 Stunden im 1. Durchgang von Baldur’s Gate 3 verbracht und war noch lange nicht fertig, weil sie so sehr im Entdeckungs-Modus war.

Neue Entscheidungen treffen und andere Enden erleben

Was sagen die Spieler noch? Ein weiterer erzählt, dass er sich wie ein Gewinner fühlt, wenn er Akt 2 erfolgreich abschließt. Einige Spieler starten immer wieder einen neuen Run, um verschiedene Entscheidungen zu treffen und unterschiedliche Enden zu erleben – denn davon hat Baldur’s Gate 3 eine Menge.

Grob genannt wurden 17.000 verschiedene Enden. Eine Spielerin fand sogar das seltenste Ende von allen. Denn in Baldur’s Gate 3 könnt ihr die Story durch verschiedene Entscheidungen und Handlungen beeinflussen, was viele Fans auch nach so vielen Stunden noch fesselt.

Mods nutzen

Auch Mods für Baldur’s Gate 3 sind bei einigen Spielern beliebt, womit sie neue Möglichkeiten ins Spiel einbauen. Zum Beispiel eine weitere Klasse des D&D-Universums, nämlich den Artificer. Oder neue Styles, neue Zauber und vieles mehr.

So bleibt Baldur’s Gate 3 für mich spannend

Wer spricht hier? Fabienne spielt seit zwölf Jahren LoL und ist auf MeinMMO die LoL-Expertin. Neben LoL spielt sie viel Final Fantasy XIV und vor allem auch Baldur’s Gate 3. Auch nach unzähligen Stunden hat sie nicht genug von dem RPG. Aktuell versucht sie sich an einem Honour-Run als Barden-Kleriker.

Als leidenschaftliche Spielerin von Baldur’s Gate 3 kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das Spiel auch nach vielen Runs einfach spannend bleibt. Dabei probiere ich verschiedene Klassen aus und schlüpfe in neue Rollen – so wird das Gameplay meiner Meinung nach niemals langweilig.

In Baldur’s Gate 3 habt ihr so viele Möglichkeiten euren Charakter zu formen, sei es mit Multiclass-Builds, verschiedenen Unterklassen, oder dem Rollenspiel-Aspekt. In einem Run bin ich ein rechtschaffender Paladin, in einem nächsten eine egoistische Hexenmeisterin. Im aktuellen Honour-Run verwandel’ ich mich in die ultimative Supporterin, mit einem Multiclass-Build aus Kleriker und Barde.

Der Honour-Mode reizt mich

Ein weiterer Aspekt, der mich catcht, ist definitiv der Honour-Mode an sich, der eine besonders schwere Challenge bietet. Der Nervenkitzel, zu wissen, dass ein Fehler das Ende des Runs bedeutet, gibt dem Spiel noch mal eine zusätzliche Bedeutung – und ich will natürlich unbedingt die goldenen Würfel haben.

Die Vielfalt der Gefährten und ihre individuellen Geschichten bieten unendliche Möglichkeiten für Interaktionen und Beziehungen, die bei jedem Run einzigartig sind. Zudem könnt ihr, wenn ihr euch dafür bereit fühlt, das Dunkle Verlangen spielen – was bei mir auch noch auf dem Plan steht.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hingegen entschied sich bereits für den Charakter, den es immer wieder zum Morden zieht und ist begeistert: Ich weiß jetzt, was das „Dunkle Verlangen“ ist und es macht den Charakter so viel besser. Wie schafft ihr es, dass Baldur’s Gate 3 spannend bleibt? Verratet uns gerne eure Tipps und Tricks.