Baldur’s Gate 3: Spieler raten, den letzten Akt „falsch“ zu spielen – Macht das ganze Spiel besser

Aber die Stadt zu erkunden, die Händler und alle Sidequests, sich Zeit zu nehmen, während ein die Welt zerstörendes Ereignis über den Köpfen hängt, fühlt sich so nach D&D an. Mir hat das Spaß gemacht.

In der Community ist genau das kürzlich Thema gewesen. Ein paar Kommentare am Rande haben sich schnell zu einer Diskussion um den letzten Akt entwickelt – mit interessanten Tipps.

Der Umfang von Akt 3 sorgt dafür, dass viele Spieler nur einen Durchgang in Baldur’s Gate 3 wagen, wenn sie überhaupt so weit kommen .

Was ist so schlimm an Akt 3?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to