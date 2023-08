Baldur’s Gate 3 ist am Ende so voller Bugs, dass man der Story kaum noch folgen kann

MeinMMO-Dämon Cortyn muss ein paar negative Worte über Baldur’s Gate 3 verlieren. Denn die Dichte an Bugs gegen Ende trübt das sonst so gute Rollenspiel.

Wie die meisten von euch liebe ich Baldur’s Gate 3. Ich habe inzwischen über 200 Stunden auf dem Zähler, spiele 3 Spiel-Durchläufe mit unterschiedlichen Gruppen parallel und habe so ziemlich jedes andere Spiel in der Zwischenzeit gar nicht mehr gestartet.

Bei meinem „Hauptspielstand“ sind wir seit einigen Tagen in Akt 3 und damit der Stadt Baldur’s Gate angekommen. Die Stadt ist beeindruckend und es gibt wirklich viel zu tun – aber leider hat die Fehlerdichte hier auch massiv zugenommen.

Ich möchte in diesem Artikel ein wenig über die Schattenseiten von Baldur’s Gate 3 sprechen. Denn es gibt Fehler und manche davon sind richtig „Game Breaking“, andere ungeheuer frustrierend, weil es wichtige und geliebte Charaktere betrifft. Daher hier auch eine Spoilerwarnung.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um alle 3 Akte aus Baldur’s Gate 3. Auch wenn große Story-Spoiler vermieden werden, müssen ein paar Dinge ausführlicher beschrieben werden. Ihr wurdet gewarnt.

Den ersten, richtig ätzenden und „Gamebreaking“-Bug hatten wir bereits in Akt 2. Recht früh ist das Ziel, in den Besitz einer Mondlaterne zu kommen, um vom mysteriösen Schattenfluch nicht betroffen zu sein. Aufgrund der getroffenen Story-Entscheidungen können wir an so eine Laterne nur kommen, wenn wir einer Eskorte des Feindes auflauern und deren Anführer die Mondlaterne abnehmen.

Exakt das tun wir auch. Wir gewinnen den Kampf, plündern die Laterne und alle NPCs beglückwünschen uns zu dieser heldenhaften Leistung.

Es gibt nur ein Problem: Anstatt die funktionierende Mondlaterne ins Inventar zu bekommen, erhalten wir stattdessen 2 kaputte Laternen – die funktionierende ist einfach weg.

An dieser Stelle war das Spiel nicht mehr spielbar. Wir konnten die Story nicht vorantreiben, denn es gab keine Möglichkeit, noch an so eine Laterne zu kommen. Also mussten wir einen alten Spielstand neu laden und alles nochmal wiederholen – nur um wieder enttäuscht zu werden.

Erst, als wir im vierten Anlauf einige andere Entscheidungen trafen, gab es dann endlich die begehrte Laterne. Das ewige „Neuladen und nochmal versuchen“ hatte uns dabei aber ziemlich aus der Immersion geworfen – vor allem, weil wir nun eine für uns untypische Entscheidung treffen mussten, um fortfahren zu können.

Der Gesichtsausdruck, wenn man zum dritten Mal neu laden muss, weil ein Bug etwas verhindert.

In Baldurs Tor erfahren wir, dass unsere Heldentruppe das Top-Thema in einem Zeitungsartikel sein soll, der uns diskreditiert. Wir wollen das natürlich verhindern und gehen also zu besagter Redaktion, um mit dem Chef zu reden. Mittels „Überzeugen“ bringen wir ihn dazu, uns schon vorab den Artikel lesen zu lassen. Zumindest dachten wir das, aber mitten im Dialog bricht dieser ab, eine neue Szene beginnt, der Chef ruft die Wachen und wirft uns raus. Etwas verdattert stehen wir nun vor der Tür und alle sind wütend auf uns. Ohne ersichtlichen Grund.

Nächste Szene. Für einen unserer Freunde im Lager sollen wir einen Magierturm stürmen und den darin lebenden Magier beseitigen. Wir statten dem Magier also einen Besuch ab und es kommt auch direkt zum Kampf. Unser „Auftraggeber“ ist bei diesem Kampf auch dabei und sollte eigentlich das „Stress-Element“ des Kampfes sein – man soll wohl verhindern, dass er stirbt.

Das ist aber ziemlich einfach, denn unser Begleiter steht einfach apathisch herum, greift weder in den Kampf ein noch ist er angreifbar.

Schlimmer noch: Nach gewonnenem Kampf bleibt er weiterhin wie versteinert stehen, spricht nicht mehr mit uns und kehrt auch nicht ins Lager zurück. Da ist eine Quest einfach „im Nichts“ geendet – das ist ultra-frustrierend, weil es auch ein sehr wichtiger Charakter war.

Dialog-Fehler führen zum Bruch der Immersion

Doch auch die „kleinen“ Bugs nehmen gegen Ende zu. Gerade beim Dialog-System, das für das Formen der „eigenen Geschichte“ so wichtig ist, kommt es zu verheerenden Fehlern.

So ist es sehr häufig der Fall, dass man als mögliche Dialog-Antwort nur „1. Continue“ („Fortfahren“) sieht, obwohl man eigentlich 3–7 unterschiedliche Antwort-Möglichkeiten hat. Der jeweils andere Spieler kann beim Zuhören auch alle Antworten sehen – doch der gerade aktive Spieler kann lediglich „Continue“ auswählen, was letztlich zur Auswahl von „Antwort 1“ führt – egal welche das auch sein mag. Das hat dafür gesorgt, dass wir mehrere Charaktere verraten mussten, denen wir eigentlich die Treue geschworen hatten – schlicht, weil der gerade aktive Spieler nur die 1. Antwort geben kann.

Wenn mich ein Teufel oder ein Inkubus gerade fragt, was genau er denn für mich tun kann oder welchen Deal ich abschließen möchte und ich gezwungen bin, „Antwort 1“ zu wählen, weil mir gar keine anderen angezeigt werden, dann macht mich das richtig unzufrieden.

Definitiv nicht die Szene, wo man den „Continue“-Fehler haben möchte und nur eine Antwort hat.

Das andere Extrem ist, dass wir plötzlich Dialog-Optionen haben, die wir uns gar nicht erklären können. Da werden unsere Charaktere plötzlich zu Super-Sherlocks, die einem Bösewicht ganz genau seine fiesen Machenschaften aufzeigen, weil wir angeblich mit irgendwem geredet oder irgendein Buch gelesen haben – auch wenn wir uns sehr sicher sind, dass beides nicht der Fall war.

Dazu kommen noch ein paar „Melde dich bei XYZ“-Quests, die einfach nicht als abgeschlossen zählen und jetzt den Questlog „zumüllen“, obwohl wir die Missionen ganz eindeutig abgeschlossen haben.

Mehr Fehler, wenn man böse ist

Auch bei meinem zweiten Spielstand, wo ich einen deutlich böseren Charakter spiele und mich – so gut das eben möglich ist – beim Kult der Absoluten einschleime, kommt es zu Fehlern. Dieser „böse“ Durchlauf ist bisher ungeheuer cool und hat viele Szenen, die ich beim ersten Spielen niemals hatte, aber gleichzeitig hat das Wählen böser Optionen die Dichte von Fehlern und Ungereimtheiten deutlich erhöht.

Beispiel: Ich habe mich Minthara und ihren Goblins angeschlossen und den Smaragdhain angegriffen. Die Goblins kommen daraufhin in mein Lager, wir feiern eine wilde Party und huldigen der Absoluten, während Minthara – nunja – meinen Körper für sich beansprucht. So weit, so cool.

Am nächsten Morgen jedoch springt mein Questlog für „Findet eine Heilung“ um – ich kann mit der Goblin-Priesterin nicht mehr reden, weil ich angeblich als „Feind der Absoluten“ gebrandmarkt wurde. Wurde ich aber nicht.

Meine Tiefling spielt eine Leier. Die sieht man nicht, weil sie verbuggt ist.

Mein persönlicher Nervigkeits-Bug ist allerdings Lae’zel. Die (ohnehin schon ätzende) Begleitern wollte mich in einer Nacht heimlich angreifen und anstatt wie beim ersten Durchlauf zu deeskalieren, dachte ich mir: „Ja, dann bring ich dich halt um. Du gehst mir eh nur auf den Zeiger.“

Habe ich dann auch getan. War ihr leider egal.

Jetzt steht Lae’zel, obwohl sie laut Questlog ermordet wurde, weiterhin als „gelber“ NPC im Lager herum oder läuft mir hinterher. Sie ist nicht mehr angreifbar und obwohl sie eigentlich aus der Geschichte ausgeschieden ist, macht sie bei Lager-Gesprächen noch immer blöde Sprüche.

Erst als einige Nächte später eine Szene zwischen Shadowheart und Lae’zel abläuft, stirbt sie dann wirklich. Danke, Shadowheart. Ich mag dich zwar auch nicht, aber dafür hast du einen gut bei mir.

Warten lohnt sich, denn die Bugs sind richtig nervig

Ich bin mir sicher, dass diese Fehler in den kommenden Wochen und Monaten behoben werden. Und ich sehe auch, dass ein Spiel mit so vielen Verzahnungen und Verstrickungen zum Launch ein paar kleinere Fehler haben kann – aber gerade zum Ende hin sind die Bugs wirklich nervig. Das ist nicht „Jammern auf hohem Niveau“, sondern Fehler, die den Spielspaß und die Immersion massiv trüben.

Wenn man euch also empfiehlt, Baldur’s Gate 3 noch nicht zu beenden – dann hat das sehr gute Gründe. Auch wenn ich befürchte, dass ein einziger Patch all die Fehler nicht beheben kann.

Baldur’s Gate 3 bleibt weiterhin ein extrem gutes Spiel, aber einige Fehler trüben den Spielspaß doch massiv. Es ist schade, dass gerade der letzte Akt so viele Fehler aufweist, denn die reißen uns immer wieder aus der eigentlich so coolen Geschichte.

Zum Ende hin müssen wir uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir um die Fehler herumtänzeln, anstatt einfach dem Höhepunkt der grandiosen Handlung folgen zu können – und das ist schade. Sehr schade.