Baldur’s Gate 3: Spieler mit zig Spielstunden geben ungewöhnlichen Tipp für mehr Spaß – „Wartet einfach“

Wir erklären euch in einem kurzen Video 3 Tipps, um eure Traglast in Baldur's Gate 3 zu reduzieren.

Hier findet ihr ein nützliches Feature, was euch das Leben in Baldur’s Gate 3 einfacher macht:

Was genau ist los? Die Welt von Baldur’s Gate 3 zieht zahlreiche Spieler in den Bann und begeistert. Doch trotz des großen Erfolgs des Spiels bleiben auch einige Stolpersteine nicht aus. Larian Studios zeigte bereits Bemühungen, die Spielerfahrung zu optimieren. Doch es finden sich immer noch hartnäckige Bugs in den Spieldurchläufen.

In Baldur’s Gate 3 gibt es vor allem in Akt 3 nervige Bugs und Leistungsprobleme, die einem den Spielspaß nehmen können. Spieler geben den Tipp: Wartet auf neue Patches.

