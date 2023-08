Baldur’s Gate 3 überzeugt selbst Spieler, die es eigentlich blöd finden müssten

Wir erklären euch in einem kurzen Video, wie ihr in Baldur’s Gate 3 euren Charakter zurücksetzt und eure Klasse neu wählt.

So sieht es Autorin Fabienne Kissel: Baldur’s Gate 3 wurde mit einem bemerkenswerten Maß an Hingabe entwickelt und verfügt über eine Tiefe, die wirklich berührt. Die Entwickler haben es geschafft, ein Werk zu erschaffen, das für viele Spieler ansprechend ist – unabhängig von ihren Vorlieben.

Folgendes schrieb er auf Reddit : „Zwei Tage später und ich bin bereits 30 Stunden in diesem Spiel. Was für ein tolles Spiel. Ich habe diesem Spiel zwei Stunden Zeit gegeben, um meine Meinung zu ändern, bevor ich es zurückerstatte, und jetzt kaufe ich die Deluxe Edition, nur um das Studio hinter diesem Meisterwerk zu unterstützen.“

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Baldur’s Gate 3 ist ein von Larian Studios entwickeltes Rollenspiel, was auf ein rundenbasiertes Kampfsystem setzt. Das Spiel basiert auf dem „Dungeons & Dragons 5th Edition“-Regelwerk.

