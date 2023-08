Ein unterschätztes Talent in Baldur’s Gate 3 sorgt für starke Builds, macht eine der besten Klassen noch besser

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Nutzt eure Zauberstufen ausschließlich für Niederstrecken, wenn ihr auf reinen Schaden aus seid. Nutzt an Eid-Fähigkeiten am besten Macht des Inquisitors (gegen viele Gegner) oder Eid der Feindschaft (gegen Bosse).

Ein Barbar oder Kämpfer kann mit der Stoßen-Fähigkeit Gegner aus eurer Reichweite werfen, um sie dann in ihrer Runde dazu zu zwingen, wieder zu euch zu laufen. So erzwingt ihr auch ohne Wächter einen weiteren Angriff pro Runde.

Dazu haben Paladine aber auch die Auswahl aus weiteren Varianten, die etwa Gegner anzünden, verängstigen oder niederschmettern können. Je nach Situation könnt ihr also einen Angriff verstärken und das klappt als Stangenwaffenmeister bei so gut wie jedem Angriff.

Was den Paladin in Verbindung mit dem Talent so stark macht, ist sein Niederstrecken. Ihr habt standardmäßig „Göttliches Niederstrecken“ als Aktion, mit der ihr euren nächsten Angriff verstärken könnt. Ihr fügt 2d8 zusätzlichen Schaden zu sowie einen weiteren d8 pro eingesetzter Zauberstufe.

Paladine sind in der Tier-List der besten Klassen bereits an der Spitze. Sie sind vielseitig und können auf viele Bereiche spezialisiert werden – etwa als Tank, Unterstützer oder Schadensmacher.

Das ist die starke Kombination: Stangenwaffenmeister zusammen mit einem Paladin ist unter D&D-Spielern eine der besten Kombinationen, die man so kennt. Ähnlich stark ist sie auch in Baldur’s Gate 3.

Einige der stärksten Builds in Baldur’s Gate 3 verstecken sich hinter ganz speziellen Kombinationen aus Klassen, Fähigkeiten und Talenten. MeinMMO verrät, warum Stangenwaffen-Paladine schon in D&D als völlig OP gelten.

Insert

You are going to send email to