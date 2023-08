Baldur’s Gate 3 Charakter-Planner: Wir zeigen euch das perfekte Tool, um eure Klasse und Builds zu erstellen

Larian Studios lässt euch in Baldur’s Gate 3 euren eigenen Charakter nach Herzenslust anpassen: Zwischen den vielen verschiedenen Völkern, Klassen und Multi-Class -Optionen habt ihr gefühlt unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Wie ihr bei der Flut an Optionen den Überblick über die Klassen behaltet und eure Fähigkeiten sogar für höhere Level im Voraus planen könnt, zeigen wir euch in unserem Guide zum passenden Charakter-Planner.

Um welches Tool geht es? Die Wahl und Planung eurer Klasse in Baldur’s Gate 3 kann ziemlich kompliziert sein. Mit D&D Beyond könnt ihr eure Builds fast eins-zu-eins nachbauen, testen und auf höheren Leveln simulieren.

Was kann ich mit dem Tool machen? D&D Beyond dient vorrangig dazu, den Charaktererstellungsprozess für Dungeons & Dragons zu vereinfachen. Zu den verfügbaren Features gehören unter anderem die Implementation des (fast) vollständigen Dungeons & Dragons Regelwerks der fünften Edition, digitale Würfel, druckbare Charakterblätter und Planungstools für Spielleiter.

D&D Beyond ist in der Basis-Version kostenlos und wird von Wizards of the Coast betrieben. Die Firma zeichnet unter anderem für Dungeons & Dragons, aber auch Magic: The Gathering verantwortlich.

Aufgrund der Nähe zwischen Baldurs’ Gate 3 und Dungeons & Dragons ist die Webseite das perfekte Tool, um eure Wunsch-Charakter-Builds schon vor Spielbeginn zu testen.

Step-by-Step Guide für eure Charakter-Build

Im Folgenden erklären wir euch Schritt für Schritt den Prozess zur Charaktererstellung in D&D Beyond mit den korrespondierenden Beispielen aus Baldur’s Gate 3. Aber Achtung:

Diese Anleitung gilt nur für Eigener und Dunkles Verlangen . Um eure Companions “respecen” zu können, müsst ihr erst den NPC “Verdorrter” treffen.

und . Um eure Companions “respecen” zu können, müsst ihr erst den NPC “Verdorrter” treffen. Für eine möglichst akkurate Replikation eurer Wunsch-Builds im Online-Tool ist es wichtig, dass ihr euch an die in Baldur’s Gate 3 vorhandenen Völker, Klassen und Hintergründe haltet.

Bei Bedarf könnt ihr dnddetusch.de/uebersetzer verwenden, um die deutschen Begriffe aus Baldur’s Gate 3 in ihren englischen Originale zu übersetzen.

Um zu beginnen benötigt ihr lediglich einen Account. Wenn ihr euch eingeloggt habt, könnt ihr unter Collections My Characters auswählen. Das leitet euch weiter in eure Charakterübersicht. In der kostenlosen Basisversion könnt ihr bis zu sechs verschiedene Charaktere gleichzeitig besitzen.

Create a Character bringt euch in das Menü zur Charaktererstellung. Hier könnt ihr wählen, ob ihr via Standard einen eigenen Charakter erstellen wollt. Mit einem Häkchen bei Beginner? Show Help Text greift euch die Seite noch einmal mehr unter die Arme.

Unter Premade findet ihr fertige Charaktervorschläge, Quick Build überspringt eine Menge Schritte für eine schnelle Erstellung und Random ist genau das: ein Zufallsgenerator.

Die erste Seite des Charaktererstellers könnt ihr ignorieren. Diese ist nur relevant, wenn ihr mit der Figur später auch richtig Dungeons & Dragons spielen wollt.

Wählt zu Beginn euer Wunschvolk …

… sowie das passende Sub-Volk.

Optional: Manche Völker erlauben es euch Zauber, Sprachen und besondere Fähigkeiten zu wählen.

Jetzt geht es ans Eingemachte mit der Klassen- und, je nach Entscheidung, der Sub-Klassenwahl.

Ihr springt daher nach der Klassenwahl direkt in die Klassenübersicht. Gebt hier das Wunsch-Level ein, das ihr simulieren möchtet. Damit werden euch alle Personalisierungsmöglichkeiten auf Level-Ebene angezeigt.

Mit + Add Another Class könnt ihr Multi-Classing simulieren.

In Baldur’s Gate 3 wählt ihr als nächstes euren Hintergrund. D&D Beyond hingegen lässt euch zunächst eure Attributspunkte verteilen. Allerdings ist es weder im Spiel noch auf der Webseite ein Problem, einen der Schritte zu überspringen.

Zur Veranschaulichung machen wir hier mit den Attributspunkten weiter.

Wählt in D&D Beyond die Methode Manual/Rolled . Jedes Attribut hat mindestens 8 Punkte. Zusätzlich könnt ihr noch 27 frei verteilen, so wie ihr es für sinnvoll haltet. Vergebt zusätzlich je einen +2 und +1 Modifikator.

Euren Hintergrund könnt ihr in D&D Beyond fast 1:1 wie in Baldur’s Gate 3 wählen. Die Webseite gibt euch aber um einiges mehr Auswahlmöglichkeiten, die im Spiel automatisch vorgegeben werden.

Achtung: In Baldur’s Gate 3 könnt ihr bei Klassen mit Zaubern diese bereits wählen. In D&D Beyond geht das erst im fertigen Charakter-Sheet.

Um dorthin zu kommen, müsst ihr noch den Schritt Equipment bearbeiten. Sucht euch hier via Add Items eure Wunschrüstung und -Waffen aus. Im Spiel wird euch die Startausstattung gestellt.

Um euren Charakterbogen aufzurufen, klickt ihr im Fenster What’s Next auf View Character Sheet .

Die sich nun öffnende Seite sollte in etwa so aussehen:

Im Übersichtskasten klickt ihr auf Spells und dann auf Manage Spells . Jetzt hat sich das Menü geöffnet, in dem ihr eure Zauber auswählen könnt.

Spell Slots gibt an, wie oft ihr auf welcher Stufe Zauber wirken könnt. Die Known Spells umfassen alles, was ihr theoretisch wirken könnt. Die Prepared Spells listen auf, was ihr aktuell ausgewählt habt.

Mit einem Klick auf den gewünschten Zauber öffnet ihr die Beschreibung.

Warum empfehlen wir das Tool? D&D Beyond ist ein First-Party-Tool, das stets weiterentwickelt und mit neuen Inhalten versorgt wird. Zudem ist die Handhabung mit etwas Übung vergleichsweise leicht. Dazu kommt, dass es für die Webseite eine praktische App gibt, mit der ihr euren Charakter-Builder mehr oder weniger überall mit dabei haben könnt.

Neben der oben angeteaserten kostenlosen Version könnt ihr auch zwei verschiedene Abo-Varianten auswählen. Diese sind allerdings vorrangig für euch spannend, wenn ihr schon spielt oder noch vorhabt Dungeons & Dragons zu spielen. Bei Bedarf könnt ihr auch aus dem riesigen Katalog and Regelwerken zukaufen, was euch interessiert.

Mit D&D Beyond seid ihr also allen Charakter- und Spec-Aufgaben vollkommen gewachsen. Einen ersten Überblick der einzelnen Klassen und ihrer Fähigkeiten findet ihr übrigens in unserer Klassen-Tier-Liste:

