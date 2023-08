Baldur’s Gate 3: Mein Assassinen-Schurken-Build ist super stark, obwohl er eigentlich nutzlos sein sollte

Wir stellen euch in einem kurzen Video ein nützliches Feature in Baldur’s Gate 3 vor, dass ihr nicht vergessen solltet.

Trotzdem habe ich es in Baldur’s Gate 3 geschafft, den Build so aufzupolieren, dass ich mir fast jeden Kampf aussuchen und entsprechend gewinnen kann. Nur „gescriptete“, also unvermeidliche Kämpfe machen mir noch Probleme.

Warum sollte der nicht funktionieren? Schurken sind in der Tier List von Baldur’s Gate 3 im B-Tier zu finden und Assassinen gehören hier auch noch zu den schwächeren Ausrichtungen. Das Problem mit Assassinen rührt aus ihrer Rolle in Dungeons & Dragons:

An sich ist mein Build eine Mischung aus „Stealth Gameplay“ und roher Gewalt. Finesse, so lange es funktioniert und brutales Abschlachten als Plan B.

Baldur’s Gate 3 bietet haufenweise verschiedene Spielstile. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus spielt im Moment einen Schurken-Build, der eigentlich gar nicht so gut funktionieren dürfte, wie er es tut. Das Geheimnis liegt in der Gruppen-Zusammenstellung.

