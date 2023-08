Baldur’s Gate 3: Welches Volk passt zu mir? Unser Quiz verrät es euch

In Baldur’s Gate 3 habt ihr die Auswahl aus 11 verschiedenen Völkern, wenn ihr euch einen eigenen Charakter erstellt. MeinMMO hilft euch bei der Entscheidung – oder wenn ihr einfach neugierig seid.

Ist die Wahl meines Volkes wichtig? Grundsätzlich nicht. Die wichtigsten Volks-Boni sind in Baldur’s Gate 3 quasi entfernt und ihr bekommt nur noch bestimmte Resistenzen oder Fähigkeiten über euer Volk. Es geht bei der Auswahl also vor allem um Ästhetik und den Hintergrund des Volkes.

Das bedeutet aber auch, dass ihr völlig unkonventionelle Kombinationen wie Halbork-Schurken, Halblings-Barbaren oder Elfen-Hexenmeister ohne Probleme spielen könnt. Ihr habt kaum noch Nachteile davon.

Ihr dürft allerdings nur dann ein Volk wählen, wenn ihr keinen der „Origins“, also der vorgefertigten Charaktere mit eigener Story spielt. Die Ausnahme bildet das „dunkle Verlangen“, ein wahnsinniger Mörder, den ihr selbst anpassen könnt.

Ansonsten ist das Volk vor allem dann wichtig, wenn ihr eine ganz spezielle Fantasie verfolgen wollt. „Klassische“ Kombinationen wie Elfen-Druiden und Zwergen-Paladine sind heute immer noch beliebt. Paladine sind sogar die beliebteste Klasse bei GameStar-Lesern.

Personality-Quiz: Welches Volk für euren Charakter?

Welche Völker gibt es überhaupt? Insgesamt bietet euch Baldur’s Gate 3 11 Völker, von denen die meisten schon im Grundregelwerk von Dungeons & Dragons vertreten sind. Andere stammen aus Zusatz-Werken:

Elfen (Hochelfen und Waldelfen)

Drow (eigentlich Dunkelelfen)

Halblinge

Menschen

Zwerge

Drachenblütige („Dragonborn“)

Gnome

Halbelfen

Halborks

Tieflinge

Githyanki

Wir haben zusammen mit den Kollegen von der GameStar ein paar Fragen vorbereitet, die euch bei der Wahl eures Volkes helfen sollen. Mit einem Klick wählt ihr eine Antwort aus, am Ende verraten wir euch, was am besten zu euch passt. Wenn ihr das Quiz wiederholen wollt, ladet einfach die Seite neu. Viel Spaß!

Ihr habt nach der Wahl des Volkes übrigens haufenweise Anpassungs-Möglichkeiten für das Aussehen. Das geht über typische Merkmale wie Haarfarbe und Körperbau über speziellere Möglichkeiten wie Sommersprossen und Vitiligo bis hin zur Auswahl eurer primären Geschlechtsorgane. Ja, das geht, und kann sogar durchaus im Spiel wichtig werden:

Ansonsten könnte es passieren, dass bestimmte Charaktere anders auf euch reagieren, wenn ihr einem gewissen Volk angehört. So etwas kommt in Rollenspielen häufig vor, wir können aber noch nicht sagen, ob das in Baldur’s Gate 3 auch der Fall sein wird.

