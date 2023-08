Wenn euch Baldur’s Gate 3 zu schwer vorkommt, habt ihr vermutlich eine Funktion übersehen

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Anders als eine lange Rast verbraucht ihr bei einer kurzen Rast keine Vorräte. Ihr müsst also nicht darauf achten, genug Proviant dabei zu haben. Bei einer langen Rast stellt ihr dafür aber auch sämtliche Zauberplätze und Lebenspunkte wieder her.

So nutzt ihr die kurze Rast: Rechts neben eurer Charakter-Leiste am unteren Rand findet ihr das Lagerfeuer-Zeichen. Von dort aus könnt ihr entweder in euer Lager reisen, eine kurze oder lange Rast starten.

