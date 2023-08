Die beste Klasse für den Einstieg in Baldur’s Gate 3 – Was sollte ich wählen?

Dazu kommt, dass ihr die Level, in denen es in D&D wirklich umständlich wird, gar nicht erreichen werdet. Denn das Level-Cap von Baldur’s Gate 3 ist ziemlich niedrig:

Was macht Kämpfer so gut? Kämpfer sind eine vielseitige Klasse, die sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf gut funktioniert. Das macht den Kämpfer zu einem Multi-Talent, das die meisten Rollen in einer Gruppe einnehmen kann. Dazu wählt ihr einen von 6 Kampfstilen:

Damit seid ihr als Kämpfer ein echter „Allrounder“, mit dem ihr das Spiel gut meistern könnt, ohne in zu große Schwierigkeiten zu kommen. Zugleich bieten Kämpfer eine gewisse Tiefe, in die ihr euch einfuchsen könnt, sobald ihr euch besser mit dem Spiel auskennt.

Kämpfer gelten landläufig als die beste Klasse für den Einstieg in D&D und damit auch in Baldur’s Gate 3. Die Klasse setzt grundsätzlich auf Kampf mit martialischen Waffen, heißt: Schwerter, Äxte, Degen oder Bögen. Die wichtigsten Attribute von Kämpfern sind:

Welche Klasse eignet sich am besten für den Einstieg? Grundsätzlich könnt ihr mit jeder Klasse anfangen, die euch anspricht. Allerdings ist der Charakter-Editor von Baldur’s Gate 3 so umfangreich, dass gerade D&D-Anfänger schnell überfordert sein können.

Insert

You are going to send email to