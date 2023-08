Baldur’s Gate 3: Die 5 besten Kombinationen aus Klasse und Volk

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr jede Klasse mit jedem Volk kombinieren, ohne dabei negative Effekte zu bekommen. Einige Völker jedoch lohnen sich dennoch, wenn ihr diese mit speziellen Klassen zockt. Wir zeigen euch, welche Kombis das sind und warum sie dadurch besser werden.

Ist das Volk für die Klasse egal? Jaein. Generell bieten die einzelnen Völker keine wichtigen Boni, die eure Entscheidung beeinflussen sollten. Ihr könnt also jedes Volk verwenden, ohne die Angst haben zu müssen, „schwächer“ zu sein.

Dennoch bieten einige Völker minimale Unterschiede. Die Drachenblütigen zum Beispiel unterscheiden sich je nachdem welches aussehen sie haben von ihrem Element. Drow dagegen haben etwa eine bessere Dunkelsicht als die meisten anderen Völker.

Je nachdem, welches Volk ihr also auswählt, könnt ihr von den einen oder anderen zusätzlichen Features profitieren.

Aus diesem Grund zeigen wir euch 5 Kombinationen aus Klassen und Völker, die perfekt miteinander harmonieren.

Die besten Klassen findet ihr in unserer TIer List für Baldur’s Gate 3. Ihr wollt euren Charakter zurücksetzen? Dann sprecht mit dem alten faltigen Kerl aus unserem Video:

Magier: Schule der Hervorrufungen als Hochelf

Warum ist diese Kombi so gut? Hochelfen als Magier mit dem Fokus der Schule der Hervorrufungen machen euch zu mächtigen Kämpfern. Zudem sorgt das Volk der Hochelfen dafür, dass ihr noch einen weiteren Zaubertrick aus eurer Magier-Zauberspruch-Liste aussuchen könnt. Es lohnt sich also, als Hochelf eure magische Seite kennenzulernen.

Druide: Zirkel des Mondes als Waldelf

Warum ist diese Kombi so gut? Waldelfen sind schon von Geburt an perfekte Krieger für heimliche Manöver und sind zudem noch flink auf ihren Füßen unterwegs. Gepaart mit dem Zirkel des Mondes von der Druiden-Klasse verwandeln ihr euch in mystische Wesen und könnte so auf jegliches Terrain euer Gebiet verteidigen.

Kämpfer: Mystischer Krieger als Githyanki

Warum ist diese Kombi so gut? Als Githyankis besitzt ihr von Grund auf Talente im Kampf mit Waffen sowie Erfahrung mit leichter und mittelschwerer Rüstung. Githyanki haben zudem Zugriff auf einige Zaubertricks. Kombiniert ihr das mit der Sub-Klasse „Mystischer Krieger“ macht euch das zu einem Kämpfer, der in der Magie noch geschickter ist als andere. Dabei stärkt ihr nicht nur eure Angriffe, sondern auch eure defensiven Werte.

Barbar: Pfad des Berserkers als Goldzwerg

Warum ist diese Kombi so gut? Zwerge haben von Natur aus eine stärkere Resistenz gegen Gifte und kennen sich mit Großäxten aus. Goldzwerge bekommen dazu aber mehr Lebenspunkte pro Stufe. Kombiniert ihr das mit der Barbaren-Klasse und der Sub-Klasse „Pfad des Berserkers“ werdet ihr zu einem gefährlichen Nahkampfkrieger, der mehr aushält als die meisten anderen.

Barde: Schule des Wagemuts als Halbwaldelf

Warum ist diese Kombi so gut? Der Halbwaldelf bietet mit seinen angeborenen Talenten eine Vielzahl an Vorteilen. Nachtsicht, Stärken mit verschiedenen Waffen, schnelle Fortbewegung und Resistenz gegen Schlafmagie. Zudem könnt ihr mit der Schule des Wagemuts euren Kollegen im Kampf unter die Arme greifen und selbst öfter und besseren Schaden austeilen.

Welche Kombinationen findet ihr gut oder habt ihr ausprobiert? Habt ihr noch Anregungen oder Tipps? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren. In Baldur’s Gate 3 gibt es auch bestimmte Items, die ihr nicht vergehen lassen könnt, sonst verschwinden sie für immer: Wenn ihr in Baldur’s Gate 3 nicht aufpasst, esst ihr eines der wertvollsten Items einfach auf