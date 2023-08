Baldur’s Gate 3: Durch eine Unachtsamkeit bei der langen Rast könnt ihr ein einmaliges Item für immer verlieren

Was ist die „Lange Rast“? In Baldur’s Gate könnt ihr in eurem Lager eine sogenannte „Lange Rast“ einlegen, um euch auszuruhen und Lebenspunkte sowie Zauberplätze sämtlicher Charaktere eurer Gruppe wiederherzustellen.

Dieses Ei könnt ihr an euch nehmen und es entweder für 750 Gold verkaufen oder in einer späteren Quest verwenden – vorausgesetzt, ihr habt es nicht während einer langen Rast konsumiert.

Was ist das für ein Ei? Im ersten Akt von Baldur’s Gate 3 könnt ihr im Smaragdhain eine Höhle betreten, in der ihr einen Eulenbären samt Jungem sowie ein unausgebrütetes Eulenbärenei findet.

Insert

You are going to send email to