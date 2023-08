Baldur’s Gate 3 erklärt zu wenig, aber der Chef sagt: Der ganze Akt 1 ist ein Tutorial

Wir erklären euch in einem kurzen Video 3 Tipps, um eure Traglast in Baldur's Gate 3 zu reduzieren.

Oder um es kurzzufassen: Wer in Baldur’s Gate 3 viel experimentiert und einfach mal Dinge versucht, der dürfte positiv überrascht sein, was alles möglich ist. Experimentierfreudigkeit wird belohnt und gerade das Ausbleiben eines „richtigen“ Tutorials, das jede Möglichkeit bis ins kleinste Detail erklärt, macht das Spielerlebnis deutlich befriedigender.

Was im Kampf an Möglichkeiten existiert, kann man vor allem an den Feinden und den von der KI gesteuerten Begleitern sehen. Wer hier aufpasst, erfährt schon früh, etwa die folgenden Dinge:

Was wurde gesagt? In einem Interview mit dem Magazin PCGamer sprach Swen Vincke, der Gründer von Larian Studios, über die Komplexität der Spielwelt und wurde auch zu fehlenden Tutorials befragt. Er sagte dazu:

Baldur’s Gate 3 ist seit seiner Veröffentlichung in aller Munde und rasch zu einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten geworden, mit fantastischen Bewertungen und großem Wiederspielwert. Allerdings gibt es auch Kritik an der Zugänglichkeit. Denn im Gegensatz zu vielen anderen modernen Spielen erklärt Baldur’s Gate 3 nur relativ wenig und hat eher dürftige Tutorials.

