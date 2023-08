Baldur's Gate 3 Kratzer finden

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Was sagt ihr zu Kratzer? Spricht euch der kleine Hund an?

Kratzer ist „schwer zu finden“, weil euch keine Quest an diesen Ort führt. Mit etwas Pech begegnet ihr also nie diesem treuen Begleiter. Die genaue Position könnt ihr euch auf dieser Karte anschauen:

Wie bekommt man Kratzer? Kratzer findet ihr in Akt 1 im Osten des Smaragdhains. Ihr könnt von der Wegmarke „Zerstörtes Dorf“ aus Richtung Osten laufen und euch dann an der Wand entlang gen Norden bewegen.

