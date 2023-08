Baldur’s Gate 3: 8 Gegenstände, die viel nützlicher sind, als ihr denkt

Viele Items landen in Baldur’s Gate 3 direkt beim Händler oder werden gleich liegen gelassen. Einige Spieler haben nun aber herausgefunden, dass Dinge wie Wasserflaschen nicht nur Ballast sind, sondern tatsächlich hilfreich sein können.

Wenn ihr nicht gerade einen Barbaren und einen Krieger dabei habt, wird euer Inventar vermutlich immer bis zum Bersten voll sein. Es gibt zwar hilfreiche Tipps, mit denen ihr Inventarplatz sparen könnt, trotzdem gibt es einfach zu viel Loot.

Auch, wenn die meisten Gegenstände schlicht keinen weiteren Nutzen haben, gibt es doch einige Items, die ihr behalten solltet – und sei es nur in kleiner Menge. Oft könnt ihr solche Gegenstände einsetzen, um kreative Lösungen in Baldur’s Gate 3 zu finden.

Ein Spieler auf Reddit hat eine Liste mit „Trash“-Items zusammengestellt, die eigentlich ziemlich nützlich sind. Viele andere Nutzer teilen nun ihre besten Gadget-Items und sorgen teilweise für verblüffte Gesichter.

MeinMMO hat die besten Items aus der Sammlung rausgesucht und um einige eigene Erfahrungen ergänzt.

8 nützliche Items und wie ihr sie richtig einsetzt

Wasserflaschen: Werft ihr Wasser auf Feuer oder Säure, wird die Stelle gelöscht bzw. abgewaschen. So könnt ihr Verbündete retten. Außerdem wäscht Wasser das Blut von Charakteren, sodass sie in Cutscenes nicht aussehen wie frisch vom Schlachter. Magier können Wasser zudem unter Strom setzen, was zusätzlichen Schaden zufügt.

Verkleidungs-Sets: Mit Schminke, Verkleidungen oder dem Zauber „Selbstverkleidung“ könnt ihr bestimmte NPCs täuschen. Eine Person etwa, die ihr selbst getötet habt, könnt ihr durch „Mit Toten sprechen“ nicht befragen, weil sie euch hasst. In verkleideter Form geht das.

Kerzen: Wenn ihr eine Kerze auf den Boden stellt, könnt ihr einer Waffe mit der Bonus-Aktion „Eintauchen“ kostenlos Feuer-Schaden hinzufügen. Das ist vor allem nützlich in einer Nahkampf-Gruppe gegen Gegner mit physischer Resistenz.

Ölflaschen: Beim Werfen erzeugt Öl eine Fläche, auf der Gegner ausrutschen können. Außerdem könnt ihr Öl anzünden und so mehrere Gegner treffen oder Getriebe schmieren – kein Scherz. Reicht eure Stärke nicht aus, um etwas zu bewegen, werft Öl drauf.

Schaufel: Recht selbsterklärend, da ihr schon früh im Spiel Erdhaufen findet, die ihr ausgraben könnt. Was viele vielleicht nicht wissen: ihr könnt mit der Schaufel auch „auf gut Glück“ graben. Versagt eure ganze Gruppe bei einem Wahrnehmungs- oder Überlebens-Wurf, grabt einfach dort, wo der Check nicht geklappt hat. Mit etwas Glück trefft ihr die richtige Stelle.

Beutel: Mit Beuteln könnt ihr nicht nur euer Inventar sortieren, ihr könnt sie auch mit Sprengstoff füllen, etwa Alchemistenfeuer. Werft ihr den Beutel dann und zündet ihn an, explodiert er. Sehr nützlich gegen viele Gegner.

Metallbarren (oder alles, was schwer ist): Schwere Gegenstände sind zwar ziemlich nervig zu tragen, ihr könnt sie aber von oben auf jemanden werfen oder fallen lassen. So fügt ihr mit wenig Aufwand enormen Schaden zu. Einige Druiden nutzen sogar ihr eigenes Gewicht, um Gegner regelrecht zu zermatschen. Tipp: mit mehr Stärke werft ihr weiter und verursacht mehr Schaden.

Himbeeren: Normalerweise lassen sich Lagervorräte nur für eine lange Rast verbrauchen. Himbeeren aber könnt ihr direkt verzehren und euch so heilen. Das spart die durchaus eher seltenen Heiltränke. Haltet also immer nach Büschen Ausschau.

Ein weiterer Tipp: schaut euch immer an eurem Lagerplatz um. Je nachdem, wo ihr lagert, habt ihr einen neuen Ort, an dem teilweise zufällige Gegenstände herumliegen können. Schaut in Kisten oder an Sträuchern. Bei Schattenherz’ Lager liegt fast immer ein Bündel Wermut.

Kennt ihr noch weitere Items, die es unbedingt in diese Liste schaffen sollten? Schreibt uns einen Kommentar!

