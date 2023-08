2 der besten Skills in Baldur’s Gate 3 beherrscht jeder, aber Kämpfer und Barbaren können’s besser

Wir stellen euch in einem kurzen Video ein nützliches Feature in Baldur’s Gate 3 vor, dass ihr nicht vergessen solltet.

Das Gleiche funktioniert bis zu einem gewissen Grad auch in Baldur’s Gate 3. Hier suchen Spieler nun frenetisch nach Fässern und Kisten, die sich am besten für ihre profane „Magie“ nutzen lassen. Nur bei der „echten Magie“ solltet ihr etwas aufpassen, denn hier könnt ihr schnell einen immensen Fehler machen:

Die Nutzung von Umgebungs-Objekten ist bei Rollenspielern schon seit einer Weile eine gängige Methode. In Divinity: Original Sin etwa hat sich daraus die „Schule der Barrelmancy“ gebildet, in der unzerbrechliche Behälter möglichst schwer gemacht werden, um damit gegnerische Köpfe zu zermatschen.

Alternativ könnt ihr einfach dutzende Kisten aufeinander stapeln und euch oben drauf pflanzen – entweder, um verbotene Orte zu erreichen , oder um einen Stiefel von dort auf Gegner zu werfen. Denn durch eine größere Höhe fügen Gegenstände noch mehr Schaden zu. So soll es etwa möglich sein, mit einem Stiefel 81 Schaden anzurichten (via YouTube ).

Kämpfer und Barbaren sind auf der Tier List der besten Klassen in Baldur’s Gate zwar nicht an der Spitze, mit diesen Tricks aber definitiv super stark. Als weiterer Bonus reicht ihnen eine kurze Rast zur Erholung:

Das macht die Skills so gut: Obwohl die Fähigkeiten erst einmal nicht aufregend klingen, könnt ihr mit ihnen nahezu jeden Gegner mit nur einem Angriff erledigen. Baldur’s Gate 3 erlaubt alle möglichen irren Aktionen, so auch mit Werfen und Stoßen:

Jede Klasse in Baldur’s Gate 3 hat besondere Fähigkeiten. Ein paar „Standard-Skills“ teilen sich aber alle – und zwei davon sind sogar die stärksten im Spiel. Ihr könnt damit so gut wie jeden Gegner mit einem Schlag töten und müsst dazu teilweise nicht einmal eine Aktion aufwenden.

