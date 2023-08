Story-Chef von Baldur’s Gate 3 bedankt sich beim großen Vorbild: „Wir schulden ihnen so viel“

Der Story-Chef von Baldur’s Gate 3 bedankt sich bei BioWare. Es ist einer der Gründe, warum Baldur’s Gate 3 nun so gut geworden ist.

Baldur’s Gate 3 ist so erfolgreich, wie sich das wohl niemand vorstellen konnte. Weder die Spielerinnen und Spieler, noch die Kritiker oder selbst die Entwickler hätten an diesen riesigen Erfolg geglaubt. Dennoch bleibt der Story-Chef hinter Baldur’s Gate 3, Adam Smith, bescheiden. Er ist der Ansicht, dass man dem „BioWare der 90er-Jahre“ viel verdankt.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit dem Magazin PCGamer sprach der Lead Writer Adam Smith darüber, was für Zweifel es zu Beginn bei Larian Studios gab. Man hatte Sorge, dass man dem großen Schatten und damit auch der Verantwortung, einen Nachfolger für Baldur’s Gate 2 zu machen, nicht gewachsen sei.

Immerhin war vor allem Baldur’s Gate 2 damals eines der am besten bewerteten PC-Spiele aller Zeiten – und ist es noch heute.

Es ist leicht das zu vergessen, weil unser Spiel jetzt veröffentlicht wurde, aber als wir mit der Arbeit [an Baldur’s Gate 3] angefangen haben, war das eine gigantische Aufgabe. [Baldur’s Gate] war so ein großer Schatten. Wir fragten uns: Können wir in diesem Schatten überhaupt okay aussehen? Darüber gab es viel Sorge.

Vor allem zu Beginn der Early-Access-Phase von Baldur’s Gate 3 gab es noch viel Kritik. Immer wieder sagten Leute, das wäre einfach nur „Divinity: Original Sin 3 und nicht wirklich Baldur’s Gate 3.“

Die Kritik hat man sich zu Herzen genommen und daran gearbeitet:

Wir sagten uns: ‘Nein, wir lieben Baldur’s Gate. Wir wollen Baldur’s Gate 3 erschaffen.’ Und es gab einen Grund dafür, denn so viele von uns sind damit aufgewachsen.

Warum verdankt man BioWare etwas? Auch wenn BioWare in den letzten Jahren ein wenig in der Gunst der Spieler gefallen ist – gerade mit Mass Effect: Andromeda und Anthem – galt das Studio in der Vergangenheit als absolute Ausnahme im Bereich der RPGs.

Vor allem die ersten beiden „Baldur’s Gate“-Spiele und deren Erweiterungen stammen vom alten BioWare und genau darauf bezieht sich Smith.

Besonders der Charakter Jaheira, den Veteranen bereits aus den früheren Spielen kennen könnten, lag Smith am Herzen. Er wollte immer, dass der Charakter auch in Baldur’s Gate 3 auftaucht, weil die Geschichte rund 100 Jahre später spielt und es spannend ist, einen Charakter zu haben, der so viel Leid und Verlust erlebt hat und nach einem Jahrhundert dann doch wieder auftaucht, um die nächsten Helden vorzubereiten.

Genau darauf ist Smith auch besonders stolz, wenn er Lob bekommt:

Es bedeutet mir sehr viel, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie mit den ursprünglichen [Baldur’s Gate]-Spielen zu tun hatte und zufrieden ist, denn wir schulden ihnen eine Menge und ich hoffe, wir haben sie stolz gemacht.

Wenn man sich die Bewertungen von Baldur’s Gate 3 und die aktuellen Spielzeiten auf Steam so anschaut, dann dürfte man wohl festhalten können: Ja, das hat geklappt.