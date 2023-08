Baldur’s Gate 3 kündigt riesigen 1. Patch an, verspricht über 1.000 Verbesserungen und Korrekturen

Baldur’s Gate 3 erschien am 3. August für den PC. Seit dem Release liefern die Entwickler zahlreiche Hotfixes. Jetzt kündigte Larian Studios einen riesigen Patch an mit über 1.000 Verbesserungen und Korrekturen.

Wann kommt der Patch?

Bisher gibt es noch kein genaues Datum für den umfangreichen Patch.

Larian Studios hat bereits drei Hotfixes veröffentlicht, um schwerwiegende Abstürze und Fehler zu beheben. Ein vierter Hotfix ist gerade in Arbeit, danach wird voraussichtlich der umfangreiche Patch folgen.

Im Community-Update vom 11. August verkündeten die Entwickler, dass sie aktiv daran arbeiten, die Spielerfahrung zu verbessern. Außerdem gab es ein paar interessante Infografiken, darunter spannende Fakten über den Magier Gale.

Entwickler gehen auf Wünsche und Feedback der Spieler ein

Was ist in Planung? Larian Studios-Chef Swen Vincke hat kürzlich über Twitter bekannt gegeben, dass nicht nur ein vierter Hotfix geplant ist, sondern auch ein erster großer Patch.

Dieser erste große Patch wird 1.000 Korrekturen und Optimierungen erhalten, um das Spielerlebnis weiter zu verfeinern und verschiedene Probleme des beliebten RPGs zu beheben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Larian Studios plant auch bereits einen zweiten Patch, der das Feedback der Spieler berücksichtigen wird. Die geplante Reihenfolge der Updates sieht wie folgt aus:

Hotfix 4

Patch 1 mit mehr als 1.000 Verbesserungen und Fehler-Behebungen

Patch 2 – indem man erste Spieler-Wünsche erfüllen wird

Was sind die größten Wünsche der Spieler? In Baldur’s Gate 3 verbringen die Spieler haufenweise Zeit in der Charaktererstellung. Der Charaktereditor bietet dabei eine umfangreiche Palette an Anpassungen. Ein großer Wunsch der Spieler ist, dass Aussehen ihres Charakters während ihres Spieldurchgangs ändern zu können.

Was nicht überraschend ist: Wer liebt es nicht, dem Charakter eine neue Frisur oder Haarfarbe zu verpassen – und das nach dem Spielstart. In Divinity: Original Sin 2 gab es diese Möglichkeit. Die Entwickler bestätigten bereits auf Twitter, dass dieses Feature kommen wird. In welcher Form und wann es das Feature geben wird, ist bisher noch unklar.

Weitere Wünsche der Spieler: Unter dem Twitter-Beitrag von Swen Vincke teilen Spieler mit, welche Features sie sich sonst noch so wünschen würden:

Fischen

Zugriff auf das Inventar aller Gefährten im Lager

Taschen für bestimmte Gegenstände: beispielsweise Tasche nur für Tränke

Gruppenmitglieder wechseln, ohne mit beiden sprechen zu müssen

Transmog

Mehr zu Baldur’s Gate 3: Klassen Tier List: Die besten Klassen & Subklassen 2023