Spieler erklären, warum sie Baldur’s Gate 3 immer wieder abbrechen und von vorne anfangen

Spieler von Baldur’s Gate 3 teilen auf Reddit ihre Geschichten von zahlreichen angefangenen, aber nie beendeten Spielständen. Die Gründe dafür sind verschieden – und werden nicht von allen aus der Community verstanden.

Was diskutiert die Community? Baldur’s Gate 3 ist ein langes Spiel. Eines, das man nicht einfach an einem Wochenende durchspielt, außer man versucht sich an einem Speedrun. Manche Spieler lassen sich richtig Zeit beim Erkunden der liebevoll entworfenen Welt. So wie MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski.

Andere brechen ihren aktuellen Spielstand aber ab und fangen einen neuen an. Den Endgegner sieht dieser Spielertyp also nur in den seltensten Fällen. Die Gründe für den Neustart sind vielfältig.

In einem Thread auf Reddit sammeln sich die Stimmen der Spieler, die es nicht übers Herz bringen konnten, Akt 3, und somit die Handlung des Spiels abzuschließen.

Eine neue Klasse und andere Entscheidungen

Warum brechen viele Spieler ihren Durchgang ab? Ausgangspunkt für die Diskussion auf Reddit war folgender Beitrag des User ozangeo:

Das Meme des Users trifft den Nagel auf den Kopf.

Die „Lower City“, also die Unterstadt des namensgebenden Baldur’s Gate erreicht man bekanntermaßen erst recht spät im Spiel, nämlich in Akt 3. Bevor es so weit ist, entscheiden sich manche Spieler, den Charakter, den sie bis dahin viele Stunden genutzt haben, erst einmal beiseitezulegen.

Das Bild von ozangeo stößt auf viel Zuspruch: „Das bin ich. Das ist, was ich mache. Aber ich spiele meine Durchgänge fertig. Möglicherweise…“, schreibt beispielsweise sand_snake und spricht damit vielen anderen aus der Seele.

Dadurch, dass viele Spieler neu beginnen, steigt auch die Spielzeit, die vergeht, bis man endlich mal den Abspann sieht. Stargazerslight fasst zusammen: „Ich habe 500 Stunden im Spiel und habe gerade erst meinen ersten Haupt-Durchgang beendet.“

StarmieLover966 hat bereits mitten im zweiten Akt abgebrochen und begründet es folgendermaßen: „In der Mitte von Akt 2 ist es sehr normal für mich, dass Frustration einsetzt, weil mein Build nicht so funktioniert, wie ich will.“

Oder die getroffenen Entscheidungen passen einem rückblickend doch nicht so. Genauso verpassen manche Spieler gewisse Aspekte von Akt 1 und 2, und wollen nicht einfach weitermachen.

ColumnK meint: „Einen Spielstand habe ich abgebrochen, als ich realisiert habe, dass ich die Romanze mit Karlach nicht mehr schaffe. Einen, weil ich Ethel in Akt 1 verpasst habe, und einen, weil ich zu viel in diesem Subreddit gelesen habe, und diese Dinge in Akt 1 noch ausprobieren wollte. Wie viele Spielstände ich in Akt 1 oder 2 abgebrochen habe, kann ich nicht zählen.“

Gibt es andere Meinungen in der Community? Ja, die gibt es. Manche Spieler deuten die abgebrochenen Spielstände zu Anfang von Akt 3 als Abneigung gegen diesen finalen Teil des Spiels.

Der User elsonwarcraft fragt sich: „Warum meidet jeder Akt 3, als wäre es die Pest. Ich finde ihn nicht so schlimm.“

Daraufhin argumentiert der Nutzer the0rly_factor, dass Akt 3 zwar einige tolle Gebiete und Kämpfe bietet, aber sich lang anfühlt und man den eigenen Charakter zu diesem Zeitpunkt bereits auf Level 12, das Maximallevel gebracht hat. Es gäbe dann kaum mehr Spielraum für die Entwicklung der Spielfigur.

Am Ende wollen viele Spieler einfach immer wieder neue Charaktere ausprobieren. Immerhin bietet Baldur’s Gate 3 unglaublich viele Möglichkeiten, die eigene Spielfigur nach seinen Vorlieben zu gestalten. Beispielsweise kann man eine sehr starke Klasse wählen, die vielleicht unterschätzt wird.