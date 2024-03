„Ich habe den Hype nie verstanden“ – Spieler entdeckt, warum die einfachste Klasse in Baldur’s Gate 3 eine der besten ist

Nur weil eine Klasse in Baldur’s Gate 3 einfacher zu spielen ist, muss sie nicht unbedingt schlecht sein. Das musste auch ein Spieler feststellen, der seine Offenbarung nun auf Reddit teilt.

In Baldur’s Gate 3 gibt es insgesamt 12 Klassen. Einige davon sind etwas komplexer, andere spielen sich als klassische „Hau-drauf-Klassen“ deutlich einfacher.

Zur zweiten Kategorie gehört auch der Kämpfer. Gepanzert mit schwerer Rüstung kann er problemlos an vorderster Front stehen, sich außerdem heilen und gleichzeitig ordentlich austeilen.

Auch die mürrische Githyanki Lae’zel gehört dieser Klasse an. Wie ihr sie, oder einen eigenen Kämpfer-Charakter am besten spielt, lest ihr direkt auf MeinMMO.

Durch seine recht einfachen Mechaniken wird der Kämpfer häufig unterschätzt. Außerdem eignet er sich gut für Anfänger:

„Jetzt verstehe ich es“

Auf Reddit gesteht User tn00bz, dass er eine bestimmte Klasse lange unterschätzt hat: den Kämpfer. Er berichtet, dass er schon länger der Spielleiter für eine D&D-Gruppe ist. Doch nie hätte sich einer seiner Spieler dazu entschieden, einen Kämpfer als Charakter zu wählen.

„Ich verstehe das. Sie scheinen sehr vanilla zu sein. Langweilig.“

Vanilla bedeutet so viel wie “normal.” Als er dann seinen ersten Durchgang in Baldur’s Gate 3 startete, entschied er sich ebenfalls dafür, keinen Kämpfer in seine Gruppe aufzunehmen.

Aufgrund zahlreicher Empfehlungen knickte er jedoch irgendwann ein, und probierte es mit Lae’zel als Kämpferin. Und das Ergebnis überraschte ihn:

Ich war nicht besonders beeindruckt, bis ich zu bestimmten Minibossen in Akt 2 kam. Da hat sie erstmal entwaffnet, umgestoßen, eine Zusatzaktion erhalten, zwei weitere Male angegriffen und einen Knaufschlag gemacht, und den Typen damit in ihrer ersten Runde getötet.

Seitdem ist er von der Klasse überzeugt. „Jetzt verstehe ich es“, endet er seinen Beitrag.

Geht noch mehr? Auch in den Kommentaren zeigen sich Spieler begeistert von der Klasse, und machen Lust auf mehr.

„Warte, bist du Akt 3 erreichst. Dann kann sie all das tun, aber mit 3 Attacken pro Aktion und mit besseren Waffen und einem Trank der Wolkenriesenstärke!“ (Raddatatta)

„11 Level Kämpfer, 1 Level Kriegs-Kleriker ist alles, was man braucht“ (FremanBloodglaive)

Einige geben auch Tipps, um Lae’zel sogar noch stärker zu machen:

„Nimm zusätzlich Hast als Zauber mit, für extra Spaß“ (goodrevitm)

„Oder hau dir einen Trank der Geschwindigkeit rein“ (delboy5)

Insgesamt zeigt sich also, dass die Klasse des Kämpfers nicht unterschätzt werden sollte und auf jeden Fall einen Versuch wert ist. Eine weitere Klasse, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so stark wirkt, aber unglaublich effektiv ist, ist der Mönch. Warum ein Spieler so begeistert von einem Mönch-Build ist, erfahrt ihr hier:

