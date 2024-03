Weniger als 17 % spielen auf Steam mit den unbeliebtesten Begleitern in Baldur’s Gate 3, dabei sind die echt nützlich

Es gibt in Baldur’s Gate 3 ein paar Begleiter, die so gut wie niemand je mitnimmt. Vermutlich kennen die meisten von euch nicht einmal ihre Namen. Die Rede ist von Mietlingen, die eigentlich ziemlich nützlich sind – mit einem Haken.

Um diese Charaktere geht’s:

Mietlinge (oder „Hirelings“) sind Söldner, die ihr für 100 Gold bei Lazarus anheuern könnt, dem Untoten, bei dem ihr auch eure Klasse und Talente ändert.

Ein Mietling ersetzt einen eurer Begleiter in eurer Gruppe. Ihr könnt also bis zu 3 von ihnen gleichzeitig anheuern.

Insgesamt gibt es 12 Mietlinge, einen für jede Klasse im Spiel und alle mit einer eigenen Hintergrund-Geschichte. Ihr könnt sogar ihr Aussehen anpassen.

So unbeliebt sind Mietlinge: Baldur’s Gate 3 belohnt euch mit einem Erfolg dafür, wenn ihr einen Mietling anheuert. Das Achievement „Freie Mitarbeiter“ zeigt an, dass ihr zu einem dieser Charaktere nett wart oder „ihn als Kanonenfutter“ eingesetzt habt.

Im globalen Vergleich haben von allen Spielern auf Steam jedoch lediglich 16,2 % diesen Erfolg jemals freigeschaltet. Ganze 19,9 % haben dagegen das Spiel abgeschlossen.

Das sind recht eindeutige Zahlen, denn einen Mietling könnt ihr deutlich früher rekrutieren als nach den etwa 100 Stunden, die ein Durchgang dauert. Aber warum sind die Mietlinge so furchtbar unbeliebt?

Lazarus versorgt euch mit Mietlingen, aber auch mit der Möglichkeit zum Umskillen:

Mietlinge sind praktisch, aber haben einen großen Nachteil

Die Idee hinter den Mietlingen ist, dass sie Charaktere ersetzen, die euch in der Gruppe fehlen – oder schlicht auffüllen, wenn ihr wirklich sonst niemanden mehr habt. Denn Mietlinge werden euch niemals verlassen.

Trotzdem fehlt den Söldnern etwas Wichtiges: eine Story. Zwar hat jeder von ihnen eine Geschichte, die erklärt, wie er gestorben ist und deswegen nun in Lazarus’ Arsenal zur Verfügung steht, aber sie haben keine Companion-Quests.

Anders als alle anderen Begleiter in Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit ihnen also weder Beziehungen eingehen, noch ihren Hintergrund per Quest-Reihe erforschen. Das ist etwas, was viele Spieler am Spiel so lieben und worauf sie nicht verzichten möchten.

Mietlinge sind rein spielerisch aber nicht schwächer als andere Charaktere. Besonders in einem bösen Durchgang werdet ihr sie vielleicht sogar brauchen, weil dort wirklich viele Begleiter verschwinden oder gar nicht erst auftauchen.

Ihr müsst allerdings schon echt ein riesiger A… sein, damit ihr so viele Begleiter verliert, dass eure Gruppe nicht voll wird. In diesem Fall sind Mietlinge aber eure beste (und einzige) Wahl. Außerdem solltet ihr aufpassen, wen ihr in eure Gruppe aufnehmt. Die Entwickler haben eine fiese Falle eingebaut: Spieler warnen: Wenn ihr einen der beliebtesten Charaktere in Baldur’s Gate 3 rekrutieren könnt, steht Schlimmes bevor