Baldur’s Gate 3: Spieler lädt seinen Lieblings-Charakter ins Lager ein, erlebt seinen schlimmsten Albtraum

In Baldur’s Gate 3 gibt es haufenweise Entscheidungen, die das Geschehen beeinflussen. Ihr könnt einen beliebten Charakter in euer Lager aufnehmen, aber das hat schlimme Folgen.

Um welchen Charakter geht es? Es geht um die Tieflings-Bardin Alfira, die ihr bereits früh im Spiel treffen könnt. Alfira gehört zu den Flüchtlingen aus Elturel, die Schutz vor den Goblins im Smaragdhain suchen. Sie plant, nach Baldurs Tor weiterzureisen und hofft, dass sie ihr musikalisches Talent noch verbessern kann.

Sie zählt zweifellos zu den beliebtesten Charakteren in Baldur’s Gate 3 und viele Spieler und Spielerinnen wünschen sich immer noch, dass sie eine Gefährtin wäre – was sie bisher aber nicht ist.

Spoiler: Der Artikel enthält Spoiler über das Dunkle Verlangen in Akt 1.

Laut seines Freundes Optimus Alex auf reddit startete ein Spieler seinen ersten Durchgang als das Dunkle Verlangen . Er habe sich bereits seit seinem ersten Durchspielen gewünscht, dass sich Alfira der Gruppe anschließt.

Denn bei einem Run ohne das Dunkle Verlangen gibt es die Option gar nicht, sie ins Lager einzuladen.

Welchen Fehler machte der Spieler? Ohne zu ahnen, was ihn erwartet, half der Spieler Alfira im Smaragdhain. Als er mit ihr sprach, äußerte sie: Ich möchte mich dir anschließen – an deiner Seite kämpfen. Ich möchte Menschen helfen – so wie du mir geholfen hast.

Voller Vorfreude habe er sich bei Optimus Alexgemeldet und ihm geschrieben: Moment mal. War das schon die ganze Zeit eine Option? Du wusstest das die ganze Zeit und hast mir nicht Bescheid gesagt? Optimus Alex erwiderte: Oh. Oh Buddy. Auf Reddit teilt er noch mit, dass er es nicht über das Herz gebracht habe, ihm mitzuteilen, was für schlimme Folgen das Ganze haben wird.

Das Schicksal von Alfira, wenn ihr das Dunkle Verlangen spielt

Was für schlimme Folgen? Als das Dunkle Verlangen , einen der sechs Origin-Charaktere, spielt er einen Mörder mit einer dunklen Vergangenheit. Allerdings kann sich das Dunkle Verlangen an die Taten und die Vergangenheit nicht mehr erinnern.

Ein unvermeidlicher Handlungspunkt ist, dass Alfira sich der Gruppe mit dem Dunklen Verlangen anschließt und vom Spielercharakter ermordet wird.

Der Top-Kommentar unter dem Reddit-Beitrag stammt von FugginIDK420, der schreibt:

Ich war SO aufgeregt, sie als Begleiterin zu haben. Ich hatte gerade mit einem neuen Run begonnen, als das neueste Update herauskam, und ich dachte, es sei Teil des neuen Updates, aber NEIN. Eine solche Achterbahnfahrt der Gefühle habe ich noch nie erlebt. FugginIDK420 auf Reddit

Es gibt einen Trick, um sie doch zu retten: Ihr könnt Alfira retten, aber dafür tötet ihr eine andere Bardin namens Quil. Um Alfira zu retten, müsst ihr sie mit nicht-tödlichen Angriffen bewusstlos schlagen, bevor ihr eine lange Rast einlegt. Das Event wird getriggert, je nach eurem Fortschritt.

Ihr könnt also auch, wenn Alfira in eurem Lager auftaucht, den letzten Spielstand neuladen. Dann geht ihr zu Alfira und haut sie mit den nicht-tödlichen Angriffen K.O. Die nicht-tödlichen Angriffe sind eine passive Einstellung, die ihr ein- und ausschalten könnt.

Was sagt die Community? Mit dem Erlebnis ist der Spieler nicht alleine, auch zahlreiche andere Leute aus der Community hatten sich auf Alfira als Gefährtin gefreut und einen Schreck erlebt, als sie die Bardin letztendlich töteten. Wir haben euch ein paar Kommentare zusammengefasst:

Westhamwayintherva schreibt: Ich habe dasselbe gemacht. Ich startete meinen ersten Durge-Lauf direkt nach einem Patch-Update, und als wir zu dieser Szene kamen, war ich einfach nur aufgeregt und sagte: „Sie sind einfach hingegangen und haben es verdammt noch mal gemacht, ich LIEBE LARIAN.“ Ich glaube, ich habe alle sieben Phasen der Trauer durchlaufen. […]

iWentRogue schreibt: An diesem Punkt brauchen wir einen Therapie-Subreddit für Durge-Spieler, die unwissentlich Alfira rekrutiert haben.

SproutsaurusRex bringt es auf den Punkt: Ich war entsetzt.

