Seltenes Item in Baldur’s Gate 3 macht eure einfachsten Zauber absurd stark, trifft jeden Gegner in Reichweite

Ein Reddit-Nutzer kommt mit einem Gedankenexperiment auf bis zu 59 Schaden pro Ziel. Die wenigsten Gegner in großen Gruppen halten so viel aus. Einen ausführlichen Guide zu den Zauberern der Drachenblutlinie findet ihr in usnerem Guide: Baldur’s Gate 3: Bester Zauberer Build – So kontrolliert ihr mit Drachenmagie die Elemente

So wirkt ihr zwei Zauber in einem Zug:

Das funktioniert nur mit Zaubertricks, die kein Projektil feuern, also etwa nicht mit den starken Magischen Geschossen . Ein Spieler hat herausgefunden, dass erst der zweite Angriff zu einem AoE wird (via Reddit ).

Das macht die Gemini Gloves so stark: An sich funktionieren die Handschuhe identisch wie Metamagie: Gespiegelter Zauber. Über das Talent Metamagischer Adept kann diese Fähigkeit sogar jeder lernen.

