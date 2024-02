Baldur’s Gate 3: Ein unauffälliger Zauber kann euch bei einigen fiesen Gegnern den Hintern retten

Verbannung ist ein Zauber, den vielleicht nicht jeder Spieler auf dem Schirm hat, aber das Potenzial hat, den Ausgang eines Kampfes zu entscheiden. Seine Vielseitigkeit macht den Zauber zu einer guten Wahl für euren Run. Verbannung könnte also das sein, was ihr braucht, um euch den Kampf gegen fiese Gegner zu vereinfachen.

Das Ziel wird also in eine andere Existenzebene verbannt und kann sich nicht bewegen, keine Aktionen, Bonusaktionen oder Reaktionen ausführen. Der Zauber kann auch mit einem höheren Zauberplatzgrad gewirkt werden – pro Grad könnt ihr Verbannung auf ein zusätzlichen Ziel wirken.

Dieser vermeintlich unscheinbare Zauber ist tatsächlich ein Game-Changer. Er bietet eine einfache Lösung für knifflige Situationen und kann euch vor gefährlichen Gegnern schützen, wenn es darauf ankommt. Wir erklären euch, was den Zauber so gut macht.

In Baldur’s Gate 3 gibt es eine Menge Zauber. Einer davon wird oft übersehen, aber kann in bestimmten Situationen unglaublich mächtig sein: Verbannung.

