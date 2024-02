Baldur’s Gate 3: Im letzten Kampf des härtesten Modus hat ein Spieler so viel Pech, dass ihm nur ein Ausweg bleibt

Wie sieht das Ende aus? Am Ende sterben dadurch alle Charaktere, in der Cutscene schaut man laut dem Nutzer als „Echo“ zu, ein kleiner schwebender Orb, der mit niemandem interagieren kann. Die Mitglieder im Camp haben allerdings überlebt.

An diesem Punkt hatte der Spieler erkannt, dass er den Run wohl nicht fertig spielen würde und so kurz vor dem Ende scheitern würde. Doch dann fiel ihm eine Fähigkeit von Gale auf, mit der er doch noch gewinnen könnte.

Der Spieler schreibt, der Kampf sei ein einziges Desaster gewesen. „Praktisch alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen.“ Während er versucht, seine Charaktere wiederzubeleben, kommen immer mehr Verstärkungen an und eine Attacke des Gehirns sorgte dafür, dass nur noch Gale übrig blieb.

Wie lief der Bosskampf ab? Reddit-Nutzer Fuzzy-Ad6915 schrieb, dass er mehr als zuversichtlich in den letzten Kampf gegangen ist. Zuvor sei kaum ein Charakter bei Kämpfen am Boden gelegen und seine Figuren seien sowohl gut gerüstet als auch gut geskillt, mit optimierten Builds für das Spiel.

In Baldur’s Gate 3 braucht es mehr als nur Würfelglück, um einen Kampf zu überstehen – wer allerdings schlecht würfelt, kann nicht gewinnen. So ist es nun auch einem Spieler auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad beim Endboss gegangen.

