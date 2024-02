Spieler von Baldur’s Gate 3 waren felsenfest von einem Valentinstags-Patch überzeugt – Bekamen stattdessen Pingu-Memes

Larian Studios kündigte den umfangreichen Patch 6 in Baldur’s Gate 3 für diese Woche an. Die Community war kollektiv der Meinung: Der kommt garantiert am Valentinstag. Doch Larian Studios hatte andere Pläne und schickte Pingu-Memes als Antwort.

Wie Larian Studios in einem Post verkündete, können sich alle Spieler von Baldur’s Gate 3 noch diese Woche auf Patch 6 und damit auf ein riesiges Update freuen.

Was in dem Post jedoch nicht drin stand, war das genaue Release-Datum von Patch 6. So hieß es nur: „Liebe liegt in der Luft in Faerûn“.

Das interpretierten zahlreiche Fans als Zeichen, dass das Update zum Valentinstag am 14. Februar 2024 erscheinen wird. Jedoch lagen sie damit falsch, wie Larian Studios ihnen auf humorvolle Weise klarmachte.

„Süße Träume“

So postete User @dyingnome auf X.com am 8. Februar 2024 voller Überzeugung: „Larian veröffentlicht Patch 6 am Valentinstag mit neuen Gefährten-Küssen. Vertraut mir in dieser Sache, ich kenne mich mit Marketing aus.“

Am nächsten Tag kam die Antwort von Larian Studios. In Form eines Pingu-Memes, das einen schmollenden Pinguin zeigt, während daneben steht: „Nun, jetzt werde ich es nicht mehr machen.“

Als dann User SergeantDaynes humorvoll anmerkte, dass der Patch jetzt „aus Trotz“ am 13. oder 15. Februar komme, gab es wieder ein Pingu als Antwort. Dieses Mal einen, der mit einem starren Ausdruck und in Nahaufnahme den Betrachter anstarrt:

Doch das sollte nicht der letzte Pinguin von Larian Studios werden. Am 14. Februar 2024 kam der Valentinstag – doch der Patch blieb aus.

Stattdessen beschenkte Larian Studios die Spieler mit einem letzten Pingu auf X.com. Dieses Mal einen, der diabolisch lachend im Bett liegt. Dazu schrieb das Spielstudio: „Süße Träume“.

Wie reagierten die Spieler? Unter dem letzten Pingu-Post klagten viele User darüber, dass der Patch tatsächlich nicht zu Valentinstag erschien. Manche baten auch, dass sich das Spieleunternehmen doch noch erbarmen würde, den Patch an Valentinstag herauszubringen, da sie nun extra daheim geblieben wären, um die neuen Kuss-Animationen direkt auszutesten.

Doch einige räumten hier auch ein, dass Larian Studios bereits mit dem ersten Pingu deutlich machte, dass der Patch nicht zum erwarteten Datum käme – und eigentlich auch in der Ankündigung gar kein konkretes Datum genannt habe.

Wenn ihr wissen wollt, was euch der Patch 6 alles bescheren wird, dann schaut hier vorbei: Baldur’s Gate 3: Patch 6 wird so riesig, dass die Entwickler warnen: „Installiert lieber ganz neu“