Valorant: Coach haut auf den Tisch, wenn das Team schlecht spielt – Nun hat er’s übertrieben

Die beiden Teams lieferten sich ein “Kopf an Kopf”-Rennen, doch am Ende konnte Paper Rex mit Coach Alecks gewinnen.

Wie ging das Spiel aus? Das Finalspiel in dem Paper Rex gegen Gen.G gespielt hatte, wurde in einem Best-of 5 ausgetragen. Das Spiel war überaus knapp und die technische Pause gab beiden Teams die Gelegenheit über ihre Strategien zu sprechen.

Was glaubt die Community? Die Community glaubt, der Coach hätte mal wieder auf den Tisch geschlagen und so das technische Problem ausgelöst.

Was für einen Zwischenfall gab es? Bei dem Finale in Seoul wurde das Spiel aufgrund von technischen Problemen pausiert. Die Probleme betrafen aber nicht einen der Spieler, sondern den Coach „Alecks“.

