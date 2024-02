Baldur’s Gate 3: Bester Zauberer Build – So kontrolliert mit Drachenmagie die Elemente  

Wer in Baldur’s Gate 3 ordentlich Schaden mit Magie austeilen möchte, ist mit der Klasse Zauberer gut bedient. Wie ihr beim Bau eures Charakters dabei am besten vorgeht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Was kann der Zauberer? Der Zauberer ist eine der wenigen Klassen, die standardmäßig von keinem der möglichen Begleiter in Baldur’s Gate 3 repräsentiert wird. Dennoch ist es sehr lohnenswert, sich die Klasse einmal näher anzuschauen.

Als Zauberer verfügt ihr über die Macht, mächtige Zauber zu wirken und sogar zu modifizieren. Am liebsten steht ihr in den hinteren Reihen und teilt von dort aus eine Menge Schaden aus.

Im Vergleich zu den artverwandten Magiern können Zauberer ihre Zauber nicht nach Belieben austauschen. Dafür erhalten sie mächtige Boni, die je nach Unterklasse variieren sowie die Möglichkeit, ihre Zauber durch Metamagie noch stärker werden zu lassen.

Gerade dadurch gehört der Zauberer auch zu den eher komplexeren Klassen in Baldur’s Gate 3. Welche Klasse hingegen besonders einsteigerfreundlich ist, erfahrt ihr hier:

Zauberer Build – Beste Unterklasse

Schon auf Level 1 müsst ihr euch als Zauberer für eine von drei Unterklassen entscheiden.

Wilde Magie

Drachenblutlinie

Sturmmagie

Zu den spaßigsten Unterklassen im gesamten Spiel zählt wahrscheinlich die Wilde Magie. Durch ihre Unberechenbarkeit kann es immer wieder zu chaotischen und schrecklich komischen Situationen kommen.

Wollt ihr aber ein wirklich zuverlässiges Damage-Biest für euer Team, solltet ihr auf die Drachenblutlinie setzen. Dadurch erhaltet ihr die Möglichkeit, euch auf ein Element zu spezialisieren. Zusätzlich werdet ihr um einiges widerstandsfähiger. In diesem Guide werden wir uns daher weiter mit dieser Unterklasse befassen.

Welches Element sollte ich wählen? Als Angehöriger der Drachenblutlinie könnt ihr für euren Charakter einen Drachenvorfahren wählen. Das entscheidet, auf welches Element ihr euch spezialisiert.

Um einen mächtigen Feuermagier zu erschaffen, wählen wir hier Rot (Feuer). Hierdurch erhält man gleich zu Beginn den starken Zauber Brennende Hände. Ab Level 6 wird dann nicht nur der Feuerschaden erhöht, euer Charakter kann auch immun gegenüber Feuerschaden werden. Da diese Schadensart in Baldur’s Gate 3 recht häufig vorkommt, ist das ziemlich praktisch.

Zauberer Build – Die Charaktererstellung

Schon durch die anfängliche Charaktererstellung könnt ihr einige Boni erhalten, die euch das Leben als Zauberer erleichtern und nicht unterschätzt werden sollten.

Bei der Wahl des Volkes sind folgende Optionen empfehlenswert:

Halbelf Dunkelsicht: Hilft euch dabei, auch im Dunkeln auf Distanz bleiben zu können. Feenblut: Ihr seid bei Rettungswürfen gegen Bezaubern im Vorteil und könnt nicht magisch zum Einschlafen gebracht werden. Menschliche Miliz: Ihr erhaltet Übung mit einigen Waffen, leichter Rüstung und Schilden, wodurch ihr etwas widerstandsfähiger werdet. Volksunterart: Hier empfiehlt sich entweder der Halbhochelf für den zusätzlichen Zaubertrick, oder der Halbwaldelf für die erhöhte Bewegungsrate.

Drow Überlegene Dunkelsicht: Noch bessere Dunkelsicht als der Halbelf. Feenblut Zaubertricks: Zusätzliche Zauber, die in manchen Situationen hilfreich sein können.



Als Hintergrund für euren Charakter passen besonders gut:

Weiser: Fähigkeiten Arkane Kunde und Geschichte

Adeliger: Fähigkeiten Geschichte und Überzeugen

Zauberer Build – Attribute

Das wichtigste Attribut für jeden Zauberer ist das Charisma. Hier solltet ihr auf jeden Fall die meisten Punkte investieren. Ein hoher Wert in Konstitution hilft euch außerdem dabei, eure Defensive zu stärken. Eine gute Verteilung für den Anfang ist:

Stärke: 8

Geschicklichkeit: 14

Konstitution: 16

Intelligenz: 10

Weisheit: 10

Charisma: 16

Für eine optimale Auswahl solltet ihr generell immer nur gerade Zahlen für die Punkteverteilung wählen. Denn nur alle zwei Level werden die jeweiligen Boni tatsächlich erhöht.

Der hohe Charisma-Wert hilf uns sowohl im Kampf, als auch außerhalb.

Welche Fertigkeiten sollte ich wählen? Zusätzlich zu den Attributspunkten könnt ihr zwei Fertigkeiten für euren Charakter wählen. Zwei weitere Fertigkeiten erhaltet ihr basierend darauf, welchen Hintergrund ihr gewählt habt.

Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr die Fertigkeit Überzeugen besitzt, da diese in besonders vielen Situationen nützlich sein kann.

Weiterhin gut sind Täuschen und Einschüchtern, da sie auf eurem (hohen) Charisma-Wert basieren.

Zauberer Build – Die besten Zauber

In Baldur’s Gate 3 stehen euch eine Vielzahl an Zauber und Zaubertricks zur Verfügung. Welche ihr wählen solltet, hängt von vielen Faktoren ab, vor allem auch von eurer Teamzusammensetzung und eurem persönlichen Spielstil.

Welche Zauber im Spiel generell stark sind, erfahrt ihr hier:

Als Elementarzauberer solltet ihr natürlich besonderen Wert auf alle Zauber eures gewählten Elements legen, in unserem Fall Feuer. Die Zauberauswahl über alle Level verteilt sowie die Wahl der Metamagie könnte zum Beispiel so aussehen:

1. Zaubertricks

Level 1: Feuerpfeil; Klingenbann; Schockgriff; Magierhand Habt ihr einen dieser Zaubertricks bereits durch die Volksunterart Halbhochelf gewählt, nehmt hier stattdessen eine andere Option wie zum Beispiel Gift versprühen.

Level 4: Einfache Illusion

2. Zauber

Level 1: Magisches Geschoss; Chromatische Kugel

Level 2: Donnerwoge

Level 3: Nebelschritt

Level 4: Dolchwolke

Level 5: Feuerball

Level 6: Gegenzauber

Level 7: Feuerwand

Level 8: Polymorph

Level 9: Telekinese

Level 10: Todeswolke

Level 11: Auflösung

Level 12: Kugel der Unverwundbarkeit

3. Metamagie

Level 2: Weitreichender Zauber; Gespiegelter Zauber

Level 3: Beschleunigter Zauber

Level 10: Konzentrierter Zauber

Da ich den Zaubertrick Feuerpfeil bereits kann, wähle ich stattdessen Gift versprühen. Durch die Metamagie könnt ihr eure Zauber beeinflussen.

Zauberer Build – Talente

Jeweils auf Level 4, 8 und 12 erhaltet ihr die Möglichkeit, ein Talent zu wählen. Folgende sind empfehlenswert:

Level 4: Attributsverbesserung (Charisma +2)

Level 8: Elementarer Adept: Feuer

Level 12: Attributsverbesserung (Charisma + 2)

Ihr solltet euren Charismawert mit Level 12 daher auf das Maximum von 20 gebracht haben.

Als Elementarer Adept ignoriert ihr gegnerische Resistenzen eures Elements.

Wir hoffen, dass wir euch mit dem Guide weiterhelfen konnten. Habt ihr die Klasse des Zauberers schon einmal ausprobiert? Und falls ja, wie waren eure Erfahrungen damit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

In diesem Guide haben wir uns auf einen reinen Zauberer-Build konzentriert. In Baldur’s Gate 3 habt ihr jedoch auch die Möglichkeit, Multiclassing zu betreiben. Dabei vermischt ihr einfach mehrere Klassen. Möchtet ihr eurem Zauberer zum Beispiel mehr unterstützende Fähigkeiten geben, könntet ihr ein paar Stufen in den Kleriker investieren. Alle wichtigen Grundlagen zum Multiclassing findet ihr hier: Warum Neulinge auf Multi-Classing in Baldurs Gate 3 verzichten sollten und ab wann es sinnvoll ist