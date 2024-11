Baldur’s Gate 3: „Lohnt es sich, das Game erneut zu spielen?“ – Spieler erklären, warum ein 2. Run sinnvoll ist

Baldur’s Gate 3 ist ein riesiges Game, in dem ihr gefühlt unendlich viele Entscheidungen treffen könnt. Ein Spieler fragt jetzt auf Reddit, ob sich denn ein 2. Run lohnt. Laut den anderen Nutzern ist das sogar sinnvoll.

Was genau will der Spieler wissen? Der Reddit-Nutzer Fearless-Car-3000 schreibt, er habe gerade richtig Lust auf ein RPG und auf Fantasy. Dragon Age: The Veilguard habe ihn relativ schnell enttäuscht und nun überlege er, einen neuen Baldur’s-Gate-3-Run zu starten.

Allerdings hat er das Game bereits einmal abgeschlossen. Nun möchte er von der Reddit-Community wissen, ob ein zweiter Run sinnvoll ist: Lohnt es sich, BG3 erneut zu spielen, wenn man es einmal durchgespielt hat?

Die Antworten sind eindeutig.

Ein 2. Run in Baldur’s Gate 3? Zur Hölle, ja

Was sagt die Community? Für die meisten Kommentatoren unter dem Reddit-Post ist die Antwort klar: Natürlich sollte Fearless-Car-3000 unbedingt einen neuen Run in Baldur’s Gate 3 starten. Der am meisten geupvotete Kommentar erklärt, dass man in einem Run ja gar nicht alles sehen kann, was es an Inhalten so gibt.

Hier eine Auswahl weiterer Pro-Argumente:

Zur Hölle, ja. Spiel einfach eine andere Klasse oder nimm andere Begleiter mit als beim ersten Mal. Du kannst auch deine Begleiter zu komplett anderen Klassen machen. Probier außerdem einen Run als Dunkles Verlangen. – dehumanise7 via Reddit

– dehumanise7 via Reddit Bin bei meinem 12. Run. Baldur’s Gate 3 ist unglaublich wiederspielbar, besonders wenn du Rollenspiel und/oder RPG-Herausforderungen liebst. – Soft_Stage_446 via reddit

– Soft_Stage_446 via reddit Ich habe das Spiel 34-mal abgeschlossen. Ja, es ist es wert, wieder gespielt zu werden. Wenn das Gameplay langweilig wird, können Mods alles noch mal frischer machen. – Glorf_Warlock via reddit

Was genau macht Baldur’s Gate 3 so wiederspielbar? In Larians RPG werden hunderte von Entscheidungen getroffen, die den jeweils aktuellen Spielverlauf beeinflussen. Das beginnt schon mit der Wahl des Charakters und der Klasse:

Je nachdem habt ihr unterschiedliche Dialog-Optionen und die NPCs reagieren verschieden. Wer zum Beispiel einen Dunkelelfen spielt, wird ein komplett anderes Spielerlebnis haben, als jemand, der einen Menschen verkörpert.

Der nächste Punkt sind die Entscheidungen, die im Spiel getroffen werden. Schlagt ihr euch in Akt 1 auf die Seite des Smaragdheins oder der Goblins? Geht ihr über den Gebirgspass oder den Untergrund in Akt 2? Lasst ihr euch auf den Deal mit dem Teufel ein oder nicht?

Was die wichtigsten Entscheidungen allein schon in Akt 1 sind, könnt ihr hier nachlesen:

Dadurch, dass es so viele Punkte für Veränderungen gibt, ist kein Run in Baldur’s Gate 3 gleich. Entsprechend lohnt es sich, das Game wieder und wieder zu spielen. Zu empfehlen ist aber, sich nicht immer für die gleichen Grundvoraussetzungen zu entscheiden.

Solltet ihr euch für einen neuen Run entscheiden, kann auch der gewählte Schwierigkeitsgrad einen großen Einfluss auf euer Spielerlebnis in Baldur’s Gate 3 haben. Der Honour Mode ist besonders heftig und auch nur eine falsche Entscheidung kann euch viele Spielstunden kosten: Eine Romanze in Baldur’s Gate 3 kann euren Honour Run scheitern lassen, wenn ihr nicht aufpasst