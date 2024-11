Eine Romanze in Baldur’s Gate 3 kann euren Honour Run scheitern lassen, wenn ihr nicht aufpasst

Lae’zel nutzt auch alles, was explodiert , wenn sie euch zum Kampf herausfordert. In einer Antwort beteuert ein Spieler, dass ihm genau das passiert sei. So habe sein einziger Honour Run sein Ende gefunden.

Mein Bruder hat mit ihr geflirtet in unserem Honour Run. Ich habe ihm gesagt, dass es NOTWENDIG ist, [Lae’zel] jede Nacht sämtlichen Sprengstoff in Akt 2 wegzunehmen, damit sie nicht das ganze Camp ermordet.

Da Lae’zel eine Kriegerin mit viel Stärke ist, wird sie gerne als Packesel der Gruppe genutzt. Das gilt auch für besonders schwere Dinge wie Sprengstoff, was anderen Spielern in den Kommentaren zum Verhängnis geworden ist. Ein Nutzer schreibt:

In einem Thread auf Reddit hat ein Nutzer ein Meme gepostet, in dem er beschreibt, wie Lae’zel sich sämtliche Tränke im „freundschaftlichen“ Duell einverleibt. Insbesondere die Tränke der Geschwindigkeit sind stark und beliebt.

So lässt Lae’zel den Honour Run scheitern: Im Verlauf der Romanzen bekommt ihr mit den Charakteren unterschiedliche Liebes-Szenen zu sehen. Schattenherz etwa will mit euch schwimmen, von Halsin gibt es die berühmte Bären-Szene .

