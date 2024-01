Baldur’s Gate 3: Kann man mehrere Romanzen haben?

Eines der coolsten Features in Baldur’s Gate 3 sind die Romanzen, die ihr mit den einzelnen Charakteren pflegen könnt. Allerdings gibt es ja 10 mögliche Companions, davon 8 romantische Partner und mehrere One-Night-Stands. Da stellt sich schon die Frage: Kann man im Game mehrere Romanzen gleichzeitig haben?

Bei so vielen tollen Begleitern ist aber die Frage, ob man mit ihnen allen gleichzeitig flirten kann – oder zumindest nur mit den speziellen Auserwählten für den Run. Die Antwort lautet Ja und Nein :

Manche Begleiter sind strikt monogam. Andere sind dem Teilen nicht abgeneigt – unter bestimmten Voraussetzungen.

Grundsätzlich könnt ihr aber die Zustimmung aller Companions zumindest versuchen zu heben und mit ihnen flirten. Nach bestimmten Cutscenes seid ihr aber der offizielle feste Freund oder die offizielle feste Freundin eines der Charaktere. Das führt dazu, dass ihr eure Romanzen mit euren anderen Flirts beenden müsst.

Es gibt aber Ausnahmen, die wir euch hier vorstellen.

Mehrere Romanzen gleichzeitig? Mit diesen Companions klappts!

Halsin, der Druide

Halsin ist der Skelettschlüssel unter den Romanzen in Baldur’s Gate 3. Er kann erst in Akt 2 in einem guten Run in eure Gruppe kommen. Entsprechend braucht ihr einen langen Atem. Er ist aber der einzige Charakter, der mit euren früheren romantischen Entscheidungen vollkommen in Ordnung ist:

Wenn Halsin euch seine Gefühle offenbart, könnt ihr darauf eingehen. Seid ihr aber vorher schon in einer festen Beziehung, wird er darauf bestehen, den Consent eures Partners zu haben – bevor ihr miteinander intim werdet. Mit den folgenden Konstellationen klappt es.

Halsin und Astarion: Der bleiche Elf wird für einen Moment verwirrt sein, euch dann aber seinen Segen für die heiße Nacht mit Halsin geben. Damit das klappt, müsst ihr mit Astarion in einer festen Beziehung sein und ein möglichst hohes Level an Zustimmung haben. Wie ihr das anstellt, könnt ihr in unserem Romance Guide zu Astarion lesen.

Wenn ihr in Akt 3 nach dem potenziellen Bärensex mit Halsin das Bordel mit den beiden Dunkelelfenzwillingen besucht und die Zwillinge euch Sex anbieten, könnt ihr Halsin und Astarion sogar beide mitnehmen.

Halsin und Schattenherz: Die Klerikerin gibt euch ebenfalls ihren Segen für das Stelldichein mit Halsin. Sie gibt auch offen zu, dass sie ihn nicht schlecht findet. Auch mit ihr müsst ihr aber zuerst in einer festen Beziehung sein, bevor ihr euch ihren Segen holen könnt.

Achtung: Astarion und Schattenherz lassen sich nur auf Poly-Beziehungen mit Halsin ein. Alle anderen Companions sind tabu.

Halsin hat mit über 200 Jahren schon viele romantische Partner erlebt. Besonders wichtig ist im Consent.

Minthara, die Drow

Seid ihr in einem bösen Run unterwegs, werdet ihr Halsin nicht bekommen und einen Großteil eurer anderen Companions verlieren. Dafür könnt ihr Minthara romanzen.

Sie hat kein Problem mit Poly-Beziehungen, allerdings möchte kein anderer Companion mit ihr intimer werden. Habt ihr euch aber für sie entschieden, könnt ihr die möglichen One-Night-Stands wie mit Mizora ohne Probleme durchziehen.

Der Imperator

Für die Romanze mit dem Imperator gibt es sogar den Erfolg Mind Blown . Tatsächlich haben eure Interaktionen mit ihm keinerlei Einfluss auf eure anderen Beziehungen. Ihr könnt also getrost von Akt 1 an vor euch hinflirten und auf Wunsch auch seinen Verlockungen nachgeben.

Nach der heißen Szene in der Astralsee werden zwar ein paar zufällige Companions auftauchen und euch angewiderte Blicke zuwerfen. Allerdings wird euch niemand darauf ansprechen und es gibt auch aktuell keine nachvollziehbaren negativen Einflüsse auf eure anderweitig laufenden Romanzen.

Sie sind zwar alle etwas angeekelt, halten es euch aber in wachem Zustand nicht vor.

One Night Stands

Seid ihr in Poly-Beziehungen könnt ihr auch theoretisch die aktuell zwei bekannten One-Night-Stands mitnehmen. Beide finden erst in Akt 3 statt:

Teufelin Mizora, Wylls Paktmeisterin, entwickelt Interesse an euch. Wenn ihr Wylls Companion-Story vorantreibt, kann es passieren, dass sie euch auf eine höllisch heiße Nacht einlädt. Aber Vorsicht: Eure Companions reagieren auf diese Bettgeschichte zumeist unglücklich.

Ihr könnt euch zudem mit dem Inkubus Harleep vergnügen. Dieser ist Bestandteil der Quests vor dem Haus der Hoffnung. Um ihn zu treffen, müsst ihr versuchen, bei Teufel Raphael einzubrechen. Im Tausch für Informationen wird Harleep euch erst bitten, euch auszuziehen und dann mit ihm zu schlafen.

Harleeps Sex-Szene hat weitreichende Folgen: Zum einen kann der Inkubus danach eure Form annehmen und euer Charakter merkt es, wenn er darin intim wird. Zum anderen senkt die Aktion bei so einigen eurer Companions die Zustimmung.

Euch teilen? Niemals! Diese Charaktere gehen keine Poly-Beziehungen ein

Natürlich gibt es aber auch Charaktere, für die eine Beziehung mit anderen Companions grundsätzlich tabu sind. Sie dulden auch keine One Night Stands. Falls ihr euch fragt, wie ihr sie für euch gewinnen könnt, könnt ihr dies hier nachlesen:

Mehr zum Thema Baldurs Gate 3: Romance Guide für alle Begleiter – So landet ihr bei euren Companions von Christos Tsogos

Gale von Tiefwasser

Magier Gale erholt sich in Akt 1 noch von seiner letzten Beziehung und ist erst in Akt 2 an einer richtigen Romanze interessiert. Alles dazu könnt ihr in unserem Gale Romance Guide nachlesen. In einer festen Beziehung seid ihr erst nach seiner Sexszene in Akt 2.

Sollte er euch aber schon davor ins Herz geschlossen haben, aka seine Zustimmung für euch hoch genug sein, wird er euch sofort zur reden stellen, wenn ihr einem anderen Companion zu Nahe kommt. Mein-MMO-Redakteurin Sophia hat das am eigenen Leib erfahren

Zumindest in Akt 1 könnt ihr aber noch mit anderen Companions schäkern. Gegen ein Stelldichein mit Astarion auf der Tiefling/Goblin-Party hat er nichts.

Wenn ihr mit einem Companion Nägel mit Köpfen macht, müsst ihr eure anderen Flirts beenden.

Karlach

Auch Karlachs Romanze hebt erst in Akt 2 so richtig ab. Davor ist sie damit einverstanden, wenn ihr euch zum Beispiel mit Astarion vergnügt. Ist ihre Zustimmung auch entsprechend hoch, wird sie euch sogar dazu ermutigen, euch anderweitige Beschäftigung zu suchen.

Sobald ihre Quest in Akt 2 aber weit genug fortgeschritten ist, seid ihr in einer monogamen Beziehung mit ihr.

Mehr zum Thema Baldur’s Gate 3: Karlach finden und sich verlieben, so findet ihr die heiße Tiefling-Freundin von Mary Marx

Lae’zel

Die Githyanki ist eine der wenigen Companions, deren Romanze schon in Akt 1 starten kann. Hat sie euch auch einmal mit in die Koje genommen, lässt sie euch so schnell nicht wieder gehen. Poly-Beziehungen steht sie absolut ablehnend gegenüber. Ihr gehört ihr und sie gehört euch. Das steht nicht zur Diskussion.

Wyll, die Klinge der Grenzen

Wyll ist vermutlich der aufrichtigste Companion, der euch zur Seite stehen kann. Zwar könnt ihr ihn in Akt 1 schon für euch gewinnen, so richtig los geht es mit seiner Romanze aber auch erst in Akt 2. Sobald er euch zum Tanz lädt, möchte er euch ganz traditionell verführen – wie es sich für einen Helden gehört.

Dementsprechend traditionell ist seine Vorstellung von Beziehungen: Wenn er in einer Beziehung ist, dann nur mit dieser Person und er erwartet das entsprechende Commitment zueinander – und auch nur zueinander – auch von seinem Partner.

Habt ihr schon euere Wunschromanze gespielt? Erzählt uns davon gerne in den Kommentaren!