Baldur’s Gate 3: Gale Romance Guide – So zaubert ihr euch in das Herz des Magiers

Liebe ist ein wichtiger Bestandteil der Story von Baldur’s Gate 3. Magier Gales initiale Zustimmung zu erhalten, ist recht einfach. Damit ihr die Beziehung aber festigen und in den sicheren Romance-Hafen bringen könnt, haben wir hier einen Guide mit Tipps für Akt 1 bis 3 für euch.

Je nach eurem Spielstil habt ihr eine mehr oder weniger große Auswahl an Begleitern. Wenn ihr ihre Zustimmung entsprechend steigert, schaltet ihr neue Cutscenes und auch Liebesszenen frei. Einen ausführlichen Romance Guide zu Vampir Astarion haben wir bereits verfasst. In diesem Artikel lest ihr, wie ihr das Herz von Gale aus Tiefwasser erobert.

Gales Zustimmung für euren Charakter steigt vergleichsweise schnell, wenn auch nicht mehr so schnell wie früher. Ein Bug steigerte seine Zustimmung für euch noch zum Release exponentiell. Das triggerte oft ungewollt seine Schluss-Machen-Cutscene. Das war ein Bug, der mittlerweile behoben ist.

Dennoch ist es vor allem zu Beginn recht leicht, Gale für sich zu gewinnen. Schwierig wird es in Akt 2 und wenn ihr in Akt 3 nicht aufpasst, lässt er euch am Ende des Spiels sitzen.

Erst einmal müsst ihr ihn aber in eure Gruppe bekommen. In unserer Übersicht erklären wir wo ihr alle Gefährten in Baldur’s Gate 3 finden und rekrutieren könnt.

Ohne Spoiler geht es allerdings leider nicht – Ihr seid gewarnt. Auf konkrete Dialogoptionen versuchen wir zwar zu verzichten, an manchen Stellen geht es aber nicht ohne. Grundsätzlich empfehlen wir, zu Beginn einer Interaktion mit ihm zu speichern. Die Autorin dieses Artikels, MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß, romanced Gale selbst. Die hier aufgezeigten Tipps und Tricks haben für sie auch entsprechend funktioniert.

Gale Romance Guide – allgemeine Tipps für mehr Zustimmung

Gale ist einer der Companions wie Karlach und Wyll, die es nicht besonders gut heißen, wenn ihr einen bösen Pfad einschlagt. Es kann natürlich sein, dass er euch weiterhin begleitet – vorausgesetzt ihr wählt die passenden Dialogoptionen.

Ein guter Run vereinfacht die Romanze mit ihm um Welten, da Gale sehr starke und traditionell gute Moralvorstellungen hat. Damit alles klappt, hier erst einmal allgemeine Tipps.

Vorne weg: Ihr müsst die Romanze mit Gale in Akt 1 starten. Im Gegensatz zu Astarion und Lae’zel gibt es zwar noch keine intimen Momente, aber ihr müsst mindestens eine persönliche Szene mit Gale freischalten.

Gales Charakter in Kürze Ähnlich wie Astarion ist Gale traumatisiert, auch wenn es nicht so offensichtlich ist. Als hochtalentierter Jungmagier machte er sich einen Namen in seiner Heimat Tiefwasser. Das erregte die Aufmerksamkeit der Göttin der Magie Mystra, die ihn als Protege und später sogar Liebhaber nimmt. In der Beziehung mit seiner Göttin gibt sich Gale die größtmögliche Mühe, ihrer Aufmerksamkeit gerecht zu werden. Er hat ständig das Gefühl, sich seinen Platz an ihrer Seite und im Leben erarbeiten zu müssen. Aus seiner Sicht reicht er nie aus. Entsprechend versucht Gale immer hilfreich zu sein. Sei es durch ungefragte Erklärungen oder auch indem er sich für den Spielercharakter nützlich macht. Auch wenn er mit euch spricht, wird er immer fragen, ob ihr etwas braucht oder ob er helfen kann.

Wie erhöhe ich Gales Zustimmung? Gales moralischer Kompass steht klar auf gut. Eigennützige Entscheidungen, unbegründete Gewalt und grundsätzlich schlechtes Verhalten wird seine Zustimmung senken.

Seid also am besten einfach nett und höflich zu allem und jeden, den ihr trefft. Helft zum Beispiel den Flüchtlingen, verlangt nicht aktiv nach Belohnungen für Gefallen und setzt euch für die Schwachen ein. Je mehr ihr einen heroischen Charakter spielt, desto schneller schließt Gale euch in sein Herz.

Je arroganter, egoistischer und brutaler ihr hingegen agiert, desto weniger Achtung wird Gale vor euch haben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nicht auch nein zu ungewollten Aufgaben sagen könnt. Seid ihr grundsätzlich gut, steigt seine Zustimmung schneller, als dass ihr sie senken könnt.

Wenn ihr Gale auch immer in eurer aktiven Gruppe habt, solltet ihr die Romanze problemlos starten können.

Gale gibt sich wirklich viel Mühe für seine Liebe. Hier hat er die dunklen Schattenlande durch eine Illusion in eine romantische Waldlichtung verwandelt.

Gale Romance Guide Akt 1: Sehnsucht nach Vergangenem

Im ersten Akt von Baldur’s Gate 3 gibt es noch keine intimen Szenen mit Gale. Ihr müsst aber schon jetzt den Grundstein für eure spätere Beziehung ab Akt 2 legen, damit die Romanze überhaupt zustande kommt.

Seid am Besten immer hilfreich und wählt friedliche Lösungen für Konflikte. Hier haben wir trotzdem ein paar konkrete Tipps, für mehr Zustimmung:

Verlangt von Astarion beim ersten Treffen mehr als eine Entschuldigung und beruhigt das verschreckte Wildschwein

Rettet Lae’zel

Haltet Aradin und Zevlor im Smaragdhain vom Streiten ab

Rekrutiert Wyll und Karlach

Sichert Zevlor Hilfe zu, die Anführer der Goblins zu töten

Überzeugt Rolan und seine Geschwister davon, trotz der Bedrohung im Hain zu bleiben

Beruhigt Arabellas Eltern und rettet das Mädchen

Holt Kratzer ins Camp

Rettet Barcus

Legt euch mit Minthara an

Seid damit einverstanden, Herzog Ravengard zu retten

Schlagt euch auf die Seite der Gnome, wenn ihr Wahre Seele Nere gerettet habt

Gale und Mystra: Wenn ihr Gales Zustimmung weit genug erhöht habt, wird eine Szene in eurem Camp getriggert. Sobald Gale mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf und einer Projektion in der Hand an seinem Platz steht, sprecht mit ihm.

Lasst euch von Gale mit ins Gewebe nehmen und spielt die Szene bis zum Ende. Mystra loben gibt euch Pluspunkte bei ihm. Wenn ihr wählen könnt, was ihr euch vorstellen wollt, wählt eine der folgenden Optionen:

Stellt euch vor, ihn zu küssen

Stellt euch vor, mit ihm einen romantischen Spaziergang zu machen

Beide Optionen starten die Romanze. Wenn ihr euch das Küssen vorstellt, steigt seine Zustimmung aber noch einmal mehr.

Achtung: Wenn ihr diese Szene nicht triggert und eine der beiden oben gegebenen Optionen wählt, könnt ihr in Akt 2 nicht mit der Romanze fortfahren.

Die Göttin Mystra ist Gales Fluch.

Gales Gebrechen: Während eurer Reise durch Akt 1 wird Gale absolut unvermittelt irgendwo in der Oberwelt plötzlich zu stöhnen beginnen. Sobald er ein Ausrufezeichen über dem Kopf hat, könnt ihr mit ihm sprechen. Er wird euch nun von der Netherese-Kugel in seiner Brust erzählen.

Verurteilt ihn nicht für die Kugel. Seid verständnisvoll und unterstützend. Und wenn Gale nach magischen Gegenständen fragt, gebt sie ihm – ihr müsst nur drei entbehren und jeder davon gibt euch einen guten Schwung Zustimmung bei ihm.

Ignoriert ihn aber nicht: Wenn Gale zu lange kein Item erhält, verlässt er eure Gruppe einfach.

Die Party: Da Gale auf gute Charaktere anspringt, werdet ihr vermutlich mit den Tieflingen feiern. Sprecht Gale an und er wird euch von ruhigen Nächten in seinem Turm erzählen. Fragt nach, ob er Mystra oder seine Katze Tara meint.

Im weiteren Verlauf könnt ihr ihm suggerieren, dass ihr ihn auf romantische Art und Weise mögt. Er wird sich zuerst freuen und darauf einsteigen, dann aber doch einen Rückzieher machen: Gale wird dieses Gespräch auf einen anderen Tag verschieben wollen. Er möchte sich auf nichts einlassen, da die Kugel in ihm zu instabil ist.

Das Gespräch muss so enden. Solltet ihr auch Interesse an einem anderen Charakter und eine Einladung auf ein intimes Stelldichein haben, könnt ihr dieses auch ohne Probleme wahr nehmen. Kandidaten dafür können Astarion und Lae’zel sein.

Gegen Ende von Akt 1 trefft ihr im Bergpass auf den Magier Elminster. Er wird Gales Situation fürs erste entschärfen und so den Weg für engere Konversationen frei machen.

Gale Romance Guide Akt 2: Sternenklare Nächte im Schatten der Shar

Wenn ihr in Akt 1 die romantischen Gewebeoptionen gewählt und ihn auf der Party angeflirtet habt, geht es in Akt 2 mit Gale ans Eingemachte. Allerdings gilt es auch hier seine Zustimmung bestmöglich zu erhöhen:

Befreit die Pixie Dolly aus der Mondlaterne

Warnt Isobel vor Marcus

Sagt Halsin eure Unterstützung zu, schützt ihn während seiner Quest und rekrutiert ihn

Trinkt mit Thisobald Thorm und erzählt ihm Geschichten

Überzeugt Malus Thorm davon, dass seine Krankenschwestern aneinander oder an ihm üben sollen

Lenkt Z’rell in den Türmen des Mondaufgangs mit Liebesgedanken an Gale ab

Gemeinsam Kämpfen ist heiß: Sobald ihr in den Schattenlanden unterwegs seid und in Akt 1 alles richtig gemacht habt, wird euer erster siegreicher Kampf eine Konversation triggern. Ihr könnt eine von vier Anworten während es Gesprächs wählen. Nehmt ihr eine der ersten drei, wird er andeuten, dass er sich zu euch hingezogen fühlt.

Gale ist schon ein spezieller Fall. Ihr kämpft euch durch die Schattenlande und er verliebt sich.

Intim unter den Sternen: Gales erstes intimes Angebot lässt etwas auf sich warten, aber wenn ihr die oben angesprochene Szene hattet, kommt es sicher. Sie triggert aber wirklich erst, wenn ihr am Teleportationspunkt am Eingang zu den Türmen des Mondaufgangs vorbei in Richtung der Türme gelaufen seid. Für unsere Autorin hat es gereicht, den Schutzkreis um die Türme zu betreten.

Bei eurer nächsten langen Rast erwartet euch nicht Gale, sondern eine Projektion seiner Selbst. Diese soll euch an einen besonderen Ort geleiten. Dort findet ihr den echten Magier und könnt mit ihm eine von zwei sehr verschiedenen Liebesszenen erleben.

Habt ihr die Szene abgeschlossen, seid ihr offiziell in einer festen Beziehung mit ihm.

Achtung, wichtig: Am Ende von Akt 2 wird euch Gale fragen, ob er sich in die Luft jagen soll. Das wäre ein heroischer Tod, der das Spiel und seine Romanze frühzeitig beendet. Redet es ihm also aus.

Gale würde sich für die Rettung der Welt und für seine Göttin einfach selbst opfern. Ihr könnt ihn davon abhalten.

Gale Romance Guide Akt 3: Göttliche Ambitionen

Hat sich Gale am Ende von Akt 2 nicht in die Luft gejagt, beginnt ihr Akt 3 als Pärchen. Natürlich geht es auch weiterhin darum, Gales Zustimmung für euch zu erhöhen. Daher hier ein paar Situationen, die euch dabei helfen:

Helft dem Mädchen Yenna in Rivington

Schlagt für Dribbles Clown-Show einen Companion vor, der nicht Gale ist

Lehnt die Quest von Manip Falcäo ab, in der ihr euch um die Gnome kümmern sollt

Wenn ihr in Sharess Liebkosung die Dunkelelfenzwillinge trefft, sagt Gale, sein Körper sähe toll aus, wenn er Zweifel an dem Arragement hat

Überzeugt ihn davon, an der Orgie mit den Zwillingen teilzunehmen

Zieht euch für Haarlep nicht aus und schlaft auch nicht mit ihm

Zethino, Meister der Liebe: Im Zirkus der letzten Tage könnt ihr eure Liebe durch eine Dryade prüfen lassen. Dafür dürft ihr einen eurer Companions mitnehmen. Für maximale Romantik nehmt ihr am Besten Gale mit.

Wenn ihr alle Antworten auf jeden Fall richtig haben wollt, könnt ihr sie hier nachlesen:

Das sind Gales Anworten Ein gänzender roter Apfel Auf seinem Balkon in Tiefwasser Er glaubt, er und die Welt seien besser dran, wenn er tot wäre

Die Krone von Karsus: In Akt 3 erscheint Gale wie ein getriebener: Er hat mitbekommen, dass das Ältestengehirn durch die Krone des Karsus gesteuert wird. Diese Krone könnte er nutzen, um zu einem Gott zu werden. Der Gedanke daran treibt ihn durchweg an.

Wichtig: Lasst euch nicht auf einen Deal mit Raphael ein. Folgt sonst der Questreihe bis euch Elminster auf einen Schwatz mit Mystra einlädt.

Das Ende: Es steht jetzt noch ein Gespräch zwischen Gale und Mystra sowie euch beiden an. Theoretisch sollte eurer Beziehung nichts mehr in die Quere kommen. Jetzt geht es vor allem darum, was für ein Ende ihr euch für Gale, aber auch für euren Charakter wünscht.

Wer sich vom Spiel leiten lassen möchte, kann hier aufhören zu lesen. Wer es aber ganz genau wissen will, darf natürlich bleiben. Seid nur gewarnt, dass wir hier sehr ins Detail gehen, was das Ende von Baldur’s Gate 3 angeht.

Es gibt für Gale speziell mehrere verschiedene Enden mit romantischer Auswirkung:

Er stirbt

Er steigt zum Gott auf

Er gibt seine Ambitionen auf.

Gale kann sterben, wenn er die Kugel in seiner Brust wie von Mystra gewünscht explodieren lässt. So beendet ihr das Spiel vergleichsweise leicht, aber eben auch mit dem Verlust eures Romance-Partners. Alternativ kann Gale auch bei dem Versuch sterben, die Krone des Karsus zu bergen.

Gale bettelt schon fast um euren Segen, ein Gott zu werden.

Im Folgenden lest ihr, wie ihr aus Gale einen Gott macht – oder eben nicht – und was das für euren Charakter bedeutet.

So helft ihr Gale, ein Gott zu werden: Für ein Ende mit Gott-Gale, müsst ihr ihn in seinem Streben nach der Krone aktiv unterstützen. Redet ihm immer gut zu. Bestärkt ihn. Wenn er die Krone des Karsus nach der Schlacht birgt, wird er sie Mystra nicht zurückgeben.

Gale wird in diesem Ende vermutlich mit eurem Charakter kurz vor der Endschlacht Schluss machen. Im neuen Epilog mit Lazarus Party wird Gale aber anwesend sein. Er hat euch nie vergessen und bietet an, auch aus eurem Charakter einen Gott zu machen. Schlussendlich wärt ihr als Götter wieder vereint.

So haltet ihr Gale davon ab, ein Gott zu werden: Wenn ihr Gale so behalten wollt, wie er ist, nämlich genug, müsst ihr den Götterambitionen skeptisch gegenüber stehen. Bevor er Mystra besucht, sagt ihm, er solle um Vergebung bitten. Alle anderen Optionen führen dazu, dass er versucht, Göttlichkeit zu erlangen.

Nach dem Gespräch mit Mystra wird er in einer zweiten Romance-Cutscene versuchen, euch von seinem Vorhaben zu überzeugen. Mit diesen Dialogoptionen überzeugt ihr ihn davon, ein Mensch zu bleiben:

Ich brauche die Sterne nicht, Gale. Ich habe Euch.

Ihn mit einem Kuss zum Schweigen bringen.

Was euer Charakter über seine Pläne, denkt ist Gale wichtig. Wenn ihr ihm zeigt, das Gale, der Mensch, gut genug ist, wird er seine Ambitionen aufgeben.

Gale wird nach diesen Gesprächen die Krone zwar bergen, aber sie an seine Göttin zurückgeben. Nach dem Finale gibt es noch eine zusätzliche Cutscene mit eurem Pärchen und auch zu Lazarus Party erscheint ihr gemeinsam.

Damit habt ihr alles Wissen, dass wir euch für eure perfekte Gale-Romanze an die Hand geben können. Habt ihr schon einen Charakter in eine Beziehung mit Gale gesteckt? Oder brecht ihr ihm in euren Runs vor allem das Herz?

MeinMMO-Redakteuring Sophia Weiß hat lange mit Gales Romanze gehadert. Er wollte in Akt 2 einfach nicht aus den Puschen kommen. Dabei hat sie sogar, um ihn zu romancen, zwei der heißesten Begleiter verschmäht.