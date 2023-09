Baldur’s Gate 3: Spieler klagt, der sonst so anhängliche Gale behandelt ihn nach dem Patch wie „Dreck”

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Insgesamt zeigt die Diskussion rund um Gale in Baldur’s Gate 3 die Leidenschaft und Hingabe der Spieler für ihre Lieblingscharaktere. Trotz der Herausforderung und Schwierigkeiten, die mit den Patches einhergingen, ist es wahrscheinlich, dass Gale bald gefixt wird und er den Platz wieder bekommt, den er in den Herzen der Spieler verdient.

Spieler in Baldur’s Gate 3 schwört auf den Build einer unbeliebten Klasse, zeigt euch, warum sie so stark ist

Was sagt er denn in der Szene? Gale bittet den Spieler bei ihm zu bleiben. Sagt dann aber, es würde ihm mehr bedeuten, wenn es von jemandem käme, dem er sich eher verbunden fühle.

Ein Spieler berichtet von den Auswirkungen des neuesten Patches auf Gale und behauptet, dass selbst bei hoher Zustimmung Gale den Spieler respektlos behandelt. Der Spieler ist der Meinung, dass Gale schon in den vorherigen Patches in den Hintergrund gerückt ist – insbesondere aber durch Patch 3.

Was sagen die Spieler? Die Fans von Gale in Baldur’s Gate 3 sind frustriert über die Veränderungen, die mit den Patches einhergehen.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Doch die Baldur’s Gate 3-Spieler sind sich einig: Gale, der Magier aus Tiefwasser, wurde in den letzten Patches ungerecht behandelt. Nicht mit Absicht, aber durch Fehler. Insbesondere der neueste Patch hat Gale anscheinend in eine merkwürdige Stimmung versetzt, die bei einem Spieler nicht gut ankommet.

Nach dem Patch in Baldur’s Gate 3 behandelt Gale die Spieler anscheinend schlechter. Die Fans sind verärgert über die Veränderung. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Insert

You are going to send email to