Für eine der besten Roben in Baldur’s Gate 3 müsst ihr eigentlich einen Gefährten permanent opfern

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Insgesamt zeigt diese Methode, dass es oft mehrere Wege gibt, um in Baldur’s Gate 3 ans Ziel zu gelangen. Spieler müssen nicht immer schwerwiegende moralische Entscheidungen treffen, um an begehrte Gegenstände zu gelangen. Jetzt, da dieses Geheimnis gelüftet ist, könnt ihr in Faerûn mit einer zusätzlichen Option und einem leichteren Gewissen auf die Jagd nach der mächtigen Höllenrobe gehen.

Spieler in Baldur’s Gate 3 schwört auf den Build einer unbeliebten Klasse, zeigt euch, warum sie so stark ist

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

In Faerûn gibt es viele mächtige Gegenstände, von legendären Waffen und Rüstungen bis hin zu starken dauerhaften Vorteilen , die einen entscheidenden Unterschied im Kampf ausmachen können. Einer dieser begehrten Rüstungen ist die Höllenrobe von Mizora, die ihr euch bereits in Akt 1 schnappen könnt.

In Baldur’s Gate 3 gibt es eine starke Robe in Akt 1, für die ihr normalerweise einen Gefährten dauerhaft opfern müsst. Doch ein Spieler hat gezeigt, dass es auch anders geht, ohne den Gefährten zu verlieren. MeinMMO verrät euch, wie ihr das Ganze anstellt.

Insert

You are going to send email to