Baldur’s Gate 3: Alle 21 dauerhaften Vorteile im Überblick und wie ihr sie bekommt

Viele Buffs in Baldur’s Gate 3 sind nur temporär, doch es gibt auch 21 dauerhafte Buffs. MeinMMO verrät euch, was sie können und wie ihr sie bekommt.

In Baldur’s Gate 3 habt ihr die Möglichkeit, eure Charaktere durch dauerhafte Vorteile zu stärken. Diese Vorteile behaltet ihr sogar dann, wenn ihr euch entscheidet, die Klasse eures Charakters zu ändern.

Die Abenteuer in Faerûn führen euch in anspruchsvolle Kämpfe, die eine echte Herausforderung darstellen. Besonders im Schwierigkeitsgrad „Taktiker“ können diese Boni von unschätzbarem Wert sein und euch in brenzligen Situationen den Rücken stärken.

Vorsicht Spoiler: Artikel enthält Story-Spoiler aus Akt 1 bis Akt 3.

Wollt ihr euren Charakter umskillen? So stellt ihr das Ganze an:

Die Vorteile der einzelnen Akte

Dauerhafte Vorteile aus Akt 1

Den Preis bezahlt

Was macht der Buff?

+1 auf Einschüchterungswürfe.

Malus auf Wahrnehmungswürfe

Nachteil auf Angriffswürfe, wenn ihr gegen Hexen kämpft.

Optisch bekommt ihr ein beeindruckendes trübes Auge.

So bekommt ihr den Buff: Erlaubt Tante Ethel im Teehaus, ihr Bestes zu geben, um euer Parasitenproblem anzugehen.

Tante Ethels Haare

Was macht der Buff?

+1 auf einen Attributswert eurer Wahl, was ziemlich stark ist.

Kann über 20 gehen.

So bekommt ihr den Buff: Besiegt Tante Ethel innerhalb der Quest „Rette Mayrina“ und reduziert ihre Trefferpunkte unter 10, aber tötet sie nicht. Nachdem ihr sie geschwächt habt, wird sie euch anbieten, eines ihrer Haare als Dank für eure Gnade zu geben.

Zeichen des Absoluten

Was macht der Buff?

Ihr erhaltet Zugang zu einzigartigen Dialogoptionen.

So bekommt ihr den Buff: Sucht das Gespräch mit der Goblin-Hohepriesterin im Lager der Goblins und akzeptiert ihr großzügiges Angebot, euch mit dem Mal des Absoluten kennzeichnen zu lassen. Dieses Angebot könnt ihr mit mehreren Gefährten annehmen.

Volo’s Ersatzauge

Was macht der Buff?

Dauerhafte Fähigkeit „Unsichtbares zu sehen”

Rechtes Auge wird optisch verändert.

So bekommt ihr den Buff: Rettet Volo aus den Fängen der Goblins und schickt ihn in euer Lager. Er wird euch anbieten, euren Parasiten zu entfernen. Willigt ein und lasst die Operation zu. Daraufhin erhaltet ihr ein künstliches Ersatzauge.

BOOOAL’s Segen

Was macht der Buff?

Angriffswurfvorteil gegenüber Feinden, die von dem Zustand „Blutung“ betroffen sind.

So bekommt ihr den Buff: Opfert einen eurer Gefährten für BOOOAL im Unterreich. Der geopferte Charakter kann laut meinem Stand nicht wiederbelebt werden.

Musikinstrumente spielen

Was macht der Buff?

Fähigkeit, jedes Musikinstrument spielen zu können.

Euer musikalisches Geschick ermöglicht es euch, eure Gefährten und NPCs zu unterhalten, die euch im Gegenzug mit Gold belohnen.

Nutzt eure Musik, um Händler, Wachen und andere NPCs abzulenken – eine großartige Möglichkeit für euren schurkischen Charakter, sein Können als Dieb einzusetzen.

Ihr habt stets Zugriff auf diese Lieder:

Bardentanz

Schlachten von einst

Die Macht

Die Hohe See der Königin

Von Göttlichkeit und Sünde

Sing für mich

So bekommt ihr den Buff: Sucht Alfira im Druidenhain auf und unterstützt sie bei der Vollendung ihres Liedes. Bewältigt erfolgreich die Charisma-Prüfung, dann erhaltet ihr diese Fähigkeit. Wir haben für euch einen Guide, der ausführlich zeigt, wie ihr das Ganze anstellt:

Loviatar’s Liebe

Was macht der Buff?

Sobald eure Trefferpunkte unter 30% fallen, erhaltet ihr einen Bonus von +2 auf Angriffswürfe und Weisheits-Rettungswürfe.

So bekommt ihr den Buff: Willigt ein, euch im Goblin-Lager dem Befehl von Abdirak im zerstörten Heiligtum zu unterziehen, was mit einer Folter endet.

Nekromantie von Thay

Was macht der Buff?

Ihr erhaltet die Fähigkeit „Mit Toten sprechen“.

Wenn ihr die letzte Seite des Buches offenbart, bekommt ihr einen zusätzlichen starken Spell, mit dem ihr Ghule beschwören könnt.

So bekommt ihr den Buff: Erlangt das Nekromantenbuch aus dem Versteck des Nekromanten im zerstörten Dorf. Enthüllt die Geheimnisse, indem ihr den Dunklen Amethyst nutzt. Den Amethyst findet ihr in den flüsternden Tiefen. Danach könnt ihr das Buch lesen, bis auf die letzte Seite. Diese wird erst in Akt 3 offenbart. Wie ihr das Ganze anstellt, zeigt euch unser Guide:

Überlebensinstinkt

Was macht der Buff?

Nutzt eine psionische Kraft, um euch um 3d4 Trefferpunkte zu heilen, wenn eure Trefferpunkte auf 0 sinken.

So bekommt ihr den Buff: Vervollständigt die Quest von Omeluum Unterreich, um den Parasiten zu untersuchen.

Vertrauten beschwören: Kratzer

Was macht der Hund?

Er bringt euch immer wieder zufällige Items, teilweise nützliche Dinge wie Heiltränke.

Kratzer kann euch im Kampf als Verbündeter unterstützen. Er kann zwar sterben, aber ihr könnt ihn immer wieder beschwören.

So bekommt ihr Kratzer: Überredet Kratzer dazu, sich eurer Gruppe anzuschließen und gemeinsam eine Partie Ball zu spielen.

Ein ausführlicher Guide, um Kratzer zu bekommen: Kratzer finden – So bekommt ihr den süßesten Hund im Spiel

Vertrauten beschwören: Schaufel

Was macht Schaufel?

Schaufel ist ein Quasit, der euch im Kampf unterstützen kann.

Er hat sogar eigene Voice-Lines.

Schaufel könnt ihr nur mit einem Magier bekommen.

So bekommt ihr Schaufel: Sucht die Schriftrolle „Beschwörung eines Quasits” im zerstörten Dorf, versteckt in einem der Särge der Aptoheke. Nun könnt ihr mit eurem Magier den Zauber der Schriftrolle erlernen.

Erwacht

Was macht der Buff?

Illithiden-Fähigkeiten können nun als Bonusaktion verwendet werden.

So bekommt ihr den Buff: Lasst den Zaith’isk in von Créche Y’llek (Githyanki-Krippe) explodieren und besteht alle drei Rettungswürfe. Tipp: Vorher speichern, falls ihr es nicht schafft. Wenn die Rettungswürfe fehlschlagen, bekommt ihr dauerhafte, stapelbare Debuffs:

– 2 auf Konstitution

-2 auf Weisheit

– 2 auf Intelligenz

Dauerhafte Vorteile aus Akt 2

Arabella’s Schattenverstrickung

Was macht der Buff?

Ihr bekommt die Fähigkeit „Verstricken”, die ihr auf einen Untoten oder eine Schattenkreatur wirken könnt.

So bekommt ihr den Buff: Beendet erfolgreich die Quest „Rette Arabella” in Akt 1. Teilt ihr die traurige Nachricht von ihren verstorbenen Eltern mit, sobald ihr sie in der Nähe des Hauses der Heilung in den Schattenverfluchten Landen trefft.

Trank der ewigen Kraft

Was macht der Buff?

Dauerhaft +2 Stärke

Kann über 20 Stärke hinausgehen.

So bekommt ihr den Buff: Zwingt Astarion dazu, dass Blut von der Händlerin Araj Oblodra zu trinken. Ihr findet sie bei den Türmen des Mondaufgangs in Akt 2.

Ein ausführlicher Guide: Durch Astarion bekommt ihr einen der besten Buffs im Spiel

Githzerai-Gedankenbarriere

Was macht der Buff?

Vorteil bei Intelligenz-Rettungswürfen.

So bekommt ihr den Buff: Löst das Rätsel in der Gedankenschinder-Kolonie. Setzt den wachen Verstand in den Archiv-Behälter ein und löscht den Geist von dem weiblichen Elfenkopf aus.

Dauerhafte Vorteile aus Akt 3

Spiegel des Verlustes

Was macht der Buff?

+2 auf einen Attributwerts eurer Wahl.

Dafür opfert ihr aber -2 auf einen anderen Wert.

Attribut kann auf über 20 erhöhrt werden.

So bekommt ihr den Buff: Im Haus der Trauer trefft ihr auf den Spiegel des Verlustes. Sprecht ein Gebet. Opfert dann entweder das Wissen über die Nekromantie von Thay oder einen Attributswert. Der Debuff kann durch „Fluch entfernen” wieder entfernt werden.

Instabiles Blut

Was macht der Buff?

Euer Blut ist jetzt brennbar und explodiert bei Kontakt mit Feuer.

So bekommt ihr den Buff: Lasst euch von Araj Oblodra in Akt 2 Blut abnehmen. Ihr findet sie in den Türmen des Mondaufgangs. In Akt 3 erlaubt ihr dann Araj erneut, euer Blut in der Nähe der Taverne „Zu errötenden Nixe“ abzunehmen. Danach bekommt ihr einen Trank, den ihr dann trinken müsst.

Abscheuliches Lachen

Was macht der Buff?

Pro lange Rast könnt ihr den Zauber „Tasha’s abscheuliches Lachen wirken”.

Der Zauber ermöglicht euch eine anvisierte Kreatur in einen Lachanfall zu versetzen. Die Kreatur bleibt vor Lachen liegen, kann keine Bonusaktion, keine Aktion oder Reaktion ausführen.

Angriffe gegen die Kreatur (innerhalb von 3m) haben einen Vorteil.

So bekommt ihr den Buff: Schließt die Quest „Hilf dem verfluchten Mönch“ ab. Sein Amulett findet ihr in der Grymschmiede. Bringt es zum Tempel der offenen Hand. Nehmt den Fluch des Mönchs an, um die Fähigkeit zu erlernen.

Der Tharchiate-Kodex: Segen

Was macht der Buff?

Einmal pro Lange Rast bekommt ihr zusätzliche Trefferpunkte.

So bekommt ihr den Buff: Lest den Tharchiate-Kodex, um den Buff zu erhalten. Zuerst werdet ihr verflucht, wenn ihr diesen entfernt, erhaltet ihr den Buff, der euch zusätzliche Trefferpunkte pro langer Rast gewährt. Um die letzte Seite der Nekromantie von Thay zu lesen, braucht ihr den Tharchiate-Kodex.

Wo ihr den Kodex findet, erfahrt ihr in diesem Guide: „Durchsuche den Keller“ So öffnet ihr das Nekromanten-Buch von Thay

Partielle Zeremorphose

Was macht der Buff?

Zugriff auf Illithiden-Kräfte der Stufe 3. Zudem automaischer Zugriff auf alle Illithiden-Kräfte der Stufe 1.

So bekommt ihr den Buff: Esst die astralberührte Larve, die ihr vom Imperator bekommen habt.

Segnen

Was macht der Buff?

+1d4 Bonus auf Angriffswürfe und Rettungswürfe.

So bekommt ihr den Buff: Zahlt dem NPC Boney im Zirkus der letzten Tage 5000 Gold. Daraufhin baut er eine Statue von euch und ihr erhaltet den dauerhaften Buff, sobald ihr euch aufs Ohr gelegt habt.

Bleiben dauerhafte Vorteile für immer? Die Mehrheit der hier aufgelisteten Vorteile in Baldur’s Gate 3 sind tatsächlich von dauerhafter Natur. Es gibt jedoch einige, die möglicherweise ihre Wirkung verlieren, wenn der Charakter stirbt und wiederbelebt wird. Beispielsweise: Loviatars Liebe, BOOOAL’s Segen und Githzerai-Gedankenbarriere.

