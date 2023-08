Baldur’s Gate 3: Wenn ihr einen ungeschickten NPC an eurem Auge herumbasteln lasst, bekommt ihr einen der besten Buffs im Spiel

In Baldur’s Gate 3 trefft ihr schon früh auf den Barden Volo. Wenn ihr ihm euer Auge opfert, erhaltet ihr einen der besten Buffs im Spiel. MeinMMO verrät euch, was ihr dafür tun müsst.

Wer ist dieser NPC? Volo ist ein NPC in Baldur’s Gate 3, auf den ihr zum ersten Mal im Smaragdhain trefft. Er ist ein Autor und Barde, der dazu tendiert, dramatisch zu sein und Lügen zu verbreiten.

Ihr könnt ihn zwar nicht als Gefährten im Kampf mitnehmen, doch er kann euch dank einer Augenoperation einen der besten Buffs im Spiel geben, wodurch ihr unsichtbare Einheiten sehen könnt.

Lasst euch von Volo lobotomieren, um einen der besten Buffs zu bekommen

Es ist tatsächlich eine Überlegung wert, sich ein Auge von Volo ausstechen zu lassen. Auch wenn es schrecklich klingt, bekommt ihr einen riesigen Vorteil.

Ihr verliert zwar ein Auge, aber ihr erhaltet ein schickes Ersatzauge, das euch unsichtbare Einheiten sehen lässt. Ihr erhaltet keinen Nachteil, nicht so wie beim Ethel-Auge. Für Volo’s Auge müsst ihr nur eine grausame Szene aushalten.

Das macht Volo’s Ersatzauge:

Fähigkeit unsichtbare Einheiten zu sehen, dauerhaft

Im Umkreis von 9 Metern

Ein enormer Vorteil in vielen Bereichen von Baldur’s Gate 3

Tipp: Gebt es einem Nahkämpfer unter euch

Was muss ich tun, um das Auge zu bekommen? Ihr berichtet Volo in eurem Lager von dem Parasiten, der euer Gehirn befallen hat. Er verspricht, nach Lösungen zu suchen, um euch zu helfen. Ihr legt euch aufs Ohr und nach einer ausgiebigen Ruhepause führt ihr erneut ein Gespräch mit Volo. Er kommt auf die glorreiche Idee, euch am Auge zu operieren.

Der Moment ist gekommen. Eine der merkwürdigsten und qualvollsten Szenen steht bevor. In seiner Rolle als Amateur-Chirurg führt Volo eine Augenoperation an euch durch, die beinahe mit einer Lobotomie endet. Während er beharrlich in euer Auge sticht, müsst ihr mehrere Prüfungen bestehen, um die Situation zu bewältigen.

Während der schrecklichen Operation, habt ihr die Möglichkeit aus Angst zurückzutreten oder ihn die Operation fortführen zu lassen. Mehrmals während der nervenaufreibenden Szene bekommt ihr die Möglichkeit, aus der Operation auszusteigen.

Doch haltet tapfer durch. Volo bekommt Schuldgefühle, weil er den Parasiten nicht entfernen konnte und euer Auge massakriert hat. Er ersetzt es durch einen falschen Augapfel namens „Volo’s Ersatzauge“.

So bekommt ihr Volo in euer Lager:

Sprecht das erste Mal mit ihm im Smaragdhain

Reist zum zerstörten Dorf, lauft nach Westen zum Goblin-Lager

Sucht in der Mitte des Lagers nach Volo und sprecht mit ihm

Rettet ihn aus dem Goblin-Lager

Sprecht erneut mit ihm und ladet ihn in euer Lager ein

Ohne Zweifel bekommt ihr für ein kleines Opfer eine außergewöhnliche Fähigkeit, die den Verlust eures natürlichen Auges wettmachen könnte. Daher lohnt es sich definitiv, Volo zu erlauben, eine Augenoperation durchzuführen.

Die Möglichkeit, unsichtbare Gegner zu entdecken, bietet einen unglaublichen Vorteil und erweitert die Tiefe der Spielerfahrung – ganz ohne Nachteile. Zudem sieht das Ersatzauge verdammt cool aus.

