Spieler in Baldur’s Gate 3 ist plötzlich mitten im Kampf nackt: Doch es ist kein Bug, er hat nur das Kleingedruckte nicht gelesen

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr besondere Stiefel bekommen, die euch im Kampf splitternackt dastehen lassen werden. Die Entwickler haben sich einen kleinen Streich erlaubt. MeinMMO verrät euch, was hinter diesem Item steckt.

Was steckt hinter dieser Story? Viele Spieler sind mittlerweile im dritten Akt von Baldur’s Gate 3 angekommen. Ein paar seltsame Stiefel wirft Fragen auf: „Boots of Very Fast Blinking“. Wenn ihr diese Stiefel verwendet, steht euer Charakter plötzlich mitten im Kampf nackt da.

Es ist tatsächlich kein Bug, auch wenn einige Spieler das vermuten werden. Die Entwickler haben sich einen kleinen Streich erlaubt, dafür müsst ihr nur das Kleingedruckte lesen.

Lesen lohnt sich, damit ihr nicht plötzlich splitternackt dasteht

Was sind das für Stiefel? Das Tragen der „Boots of Very Fast Blinking“ ermöglichen einem die Benutzung des Zaubers „Nebelschritt” und das als Bonusaktion. Dadurch könnt ihr euch nahezu überall in eurem Sichtfeld (9m) teleportieren, um beispielsweise als Fernkämpfer mehr Abstand zu den Gegnern zu gewinnen, wenn sie euch zu nahe kommen. Es handelt sich um einen sehr mächtigen Zauber.

Spieler stellten auf Reddit fest, dass der Charakter nach dem Zauber „Nebelschritt“ splitterfasernackt zurückbleibt, was ziemlich überraschend kam. Wenn ihr genau hinschaut zeigt sich jedoch, dass die Beschreibung der geheimnisvollen Stiefel diesen Effekt offen darlegt: „Du kannst den Zauber Nebelschritt wirken, jedoch lässt du beim Teleportieren all deine Klamotten zurück.“

Einige Spieler haben das Kleingedruckte wohl lieber übersprungen. Babsgordon07 schreibt: „OMG, ich hatte die Stiefel mit Schattenherz an und fragte mich ständig, was los war! Ich dachte, es wäre ein Fehler. Nächstes Mal lese ich genauer.“

Kleiner Spoiler zu Akt 3: Wie bekomme ich diese Stiefel?

In Akt 3 von Baldur’s Gate 3 trefft ihr auf einen Zirkus mit einem faszinierenden und gleichzeitig seltsamen Flair. Unter den Händlern und Akteure dieses bizarren Festes befindet sich Akabi, ein Dschinn. Er lädt euch dazu ein, sein Glücksrad zu drehen und verspricht euch eine Chance auf großartige Gewinne. Ihr könnt bei ihm auch den legendären Dreizack Nyrulna, der zu den besten Fernkampfwaffen zählt, erhalten.

Das geheimnisvolle Stiefelpaar zählt nicht zu den Preisen. Zahlreiche Spieler entdeckten das Stiefelpaar in ihrem Inventar, nachdem sie Akabis Glücksrad gedreht hatten. Diese Stiefel scheinen zufällig aufzutauchen.

In Baldur’s Gate 3 scheint jede Kleinigkeit von Bedeutung zu sein. Es ist ratsam, sich ausreichend Zeit zu nehmen. Hierzu gehört auch das Lesen der kleinen Beschreibungen unter den Gegenständen. Es gibt immer wieder Überraschungen und Neues zu entdecken in Faerûn. Der nackte Streich ist auf jeden Fall eine witzige Überraschung gewesen.

