Baldur’s Gate 3: Einsame Kämpferin besiegt Boss mit 666 HP und seine Armee in 2 Zügen – So hat sie’s gemacht

In der zweiten Runde nutzt die Kämpferin ihre sechs Attacken (Action Surge ist ja weg), um mit dem „Arrow of Many Targets“ die Schergen des Bosses auszuschalten und schon ist der Kampf vorbei. Durch diese Pfeile richtet sie ihre Schüsse gegen mehrere Gegner.

Durch all die Boni und die Fähigkeit „Action Surge“ der Kämpferin, die ihr weitere Bonus-Attacken gewährt, kommt sie auf 9 Attacken in der ersten Runde:

Bei Baldur’s Gate 3 zeigt ein YouTuber jetzt, was mit Min/Maxing möglich ist: Eine einsame Kämpferin, ohne Gefährten, hat den mächtigsten Boss im Rollenspiel, den „Fiend“ Raphael mit 666 HP, und seine dämonischen Schergen besiegt. Und das in 2 Zügen. Der Schlüssel zur Strategie waren ein bestimmtes Gift, ein magischer Bogen und Pfeile, jede Menge Pfeile.

