Baldur’s Gate 3: Edler Paladin will nur Gutes tun, bricht genau damit seinen Eid – Wird von Tausenden ausgelacht

So ist die Reaktion: Der Thread auf reddit hat 8.000 Upvotes und 925 Kommentare. Die Leute lachen sich über den edlen Ritter den Ast ab. Man stellt sich vor, wie gescheiterte Paladine in einer Selbsthilfegruppe zusammensitzen und erzählen, wie sie ihren Eid brachen:

Zu seinem Schrecken erschlug sein heiliger Paladin, der so viele Leute gerettet hat, also den bewusstlosen Zwerg, wurde zum Mörder und brach damit seinen Eid.

Am Boden lag ein bewusstloser Zwerg mit einem Lebenspunkte. Der edle Ritter hatte keine Heilsprüche mehr parat, also wollte er einen Heiltrank auf den Körper des Zwergs werfen.

So ging das schief : In Akt 1 geriert unser tapferer Held in eine Höhle unter der Grotte der Druiden und trug dort einen Kampf mit einigen Goblins aus, die er bezeigte.

Das ist das Besondere an Paladinen in Baldur’s Gate 3:

Bei Baldur’s Gate 3 gibt es die Klasse Paladin, die besondere Auflagen erfüllen muss, wenn sie ihre Spezialfähigkeiten behalten will. Denn die gläubigen Krieger müssen sich an ihren Eid halten. Ein Spieler nahm sich das auch fest vor, aber er scheiterte.

Insert

You are going to send email to