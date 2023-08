Baldur’s Gate 3 ist ein Hit auf Steam, schreit nach einem DLC: Doch die Entwickler fürchten eure Allmacht

Einen genaueren Einblick in die Wahl der Level-Cap gibt es hier: Warum ihr in Baldur’s Gate 3 nur bis Level 12 spielen dürft und warum das gut ist

Für Spieler sind diese Effekte natürlich absolut erstrebenswert. Für einen Spielleiter oder ein Videospiel-Studios hingegen sind sie ein reiner Balancing-Albtraum. Die Entwicklungszeit eines DLCs würde sich so noch weiter in die Länge ziehen.

Wenn Larian Studios für ein DLC die gleiche Sorgfalt an den Tag legt, wie für das Hauptspiel mit seiner sechsjährigen Entwicklungszeit, könnte das einen DLC-Release in frühestens zwei bis drei Jahren bedeuten.

Warum stehen die Chancen auf ein baldiges DLC-Release aktuell schlecht? In einem Interview mit PC Gamer sagte Larian-Gründer Sven Vincke, dass mit der Entwicklung einer Erweiterung noch nicht begonnen worden sei. Das bedeutet: Ein DLC würde noch komplett am Anfang stehen.

Baldur’s Gate 3 liegt zum Release dieser News auf Platz 1 der Topseller in den Steam-Charts und belegt aktuell Platz 3 der meistgespielten Games. Damit wurden sämtliche Erwartungen des Publishers Larian Studio übertroffen und obwohl die meisten Spieler noch gar nicht mit ihrem ersten Run durch sind, steht die Frage nach DLCs und Erweiterungen im Raum. Warum wir aber vermutlich noch lange warten müssen, dass Baldur’s Gate 3 weitergeht und warum eine neues Level-Cap 20 unwahrscheinlich ist, lest ihr hier.

Insert

You are going to send email to