Spieler checkt monatlich seine RTX 5090 wegen geschmolzener Kabel: Hätte er mal den Stecker nicht so oft ausgesteckt und festgedrückt

Ein Spieler checkt monatelang genau seine RTX 5090. Denn er hat Angst, dass ihm die Kabel seiner Grafikkarte schmelzen könnten. Doch genau dieser dauerhafte Check wird ihm bzw. der Grafikkarte zum Verhängnis.

Ein Spieler berichtet, er habe monatelang penibel seine teurer RTX 5090 geprüft, da er Sorgen hatte, dass ihm seine teure Grafikkarte durchschmoren würde. Auf X.com heißt es: „Ich ziehe immer den Stecker des 12VHPWR-Anschlusses und überprüfe ihn.“

Doch trotz engmaschiger Kontrolle stellte der Spieler jetzt zu seiner Überraschung fest, dass sowohl der Anschluss der RTX 5090 als auch der Stecker am Kabel verbrannt waren, als er eine routinemäßige Überprüfung seines Systems durchführte. Nach Angaben des Nutzers „steckt“ er den 16-poligen Stecker alle drei Monate aus und wieder ein. Darüber hinaus bläst er jeden Monat den Staub im Gehäuse aus und drückt den Stecker von Hand fest, um sicherzustellen, dass er vollständig sitzt.

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Umstrittener Stromstecker sorgt seit vielen Monaten für Ärger unter Spielern

Was ist das überhaupt für ein Problem? Nvidia setzt seit der RTX-40-Serie auf einen neuen Stromanschluss, den 12VHPWR-Stecker. Doch dieser Stecker wird von Nutzern schon länger kritisiert. Immer wieder gibt es Berichte, dass die Stromkabel im laufenden Betrieb durchgeschmort seien.

Nvidia wies aber jede Schuld von sich und erklärte, dass der Fehler bei den Spielern liege, die die Kabel falsch anschließen würden. Nvidia hatte das Kabel nach Kritik mehrfach angepasst und Änderungen vorgenommen.

Was hat der Nutzer nun falsch gemacht? Das Magazin WCCFTech berichtet, dass der Nutzer das Kabel ständig aus seiner Grafikkarte gezogen habe, um dies zu kontrollieren. Das ständige Ein- und Ausstecken sorgt aber für eine hohe Belastung der Steckerkontakte und hat vermutlich auch zu einer starken Abnutzung geführt. Der Stecker neigt ohnehin stark zum Schmelzen und ist aufgrund seiner schwachen Bauweise zudem anfällig für Beschädigungen.

Grundsätzlich gibt es auch keinen Grund, das Kabel ständig herauszuziehen oder ständig festzudrücken, wenn es einmal fest sitzt. Oftmals sind starke Biegungen im Kabel mittlerweile eher das Problem. Durch die Änderungen, die Nvidia vorgenommen hat, sollten die Kabel bei neuen Modellen mittlerweile fest im Anschluss der Grafikkarte sitzen.

Einige Nutzer weisen im Reddit-Thread aber auch daraufhin, dass das Kabel von Beginn an nicht richtig eingesteckt gewesen sei:

Wenn deine Spannung deutlich unter 12 V gefallen ist, war das bereits ein Zeichen dafür, dass dein Kabel nicht richtig angeschlossen war. Wenn du das früh genug bemerkt hast – und nach deinem Beitrag zu urteilen scheint dies der Fall zu sein –, hättest du das Kabel schon längst neu einstecken sollen. An beiden Enden.

Ohnehin gilt weiterhin: Nvidia mag das Kabel mittlerweile überarbeitet haben, dennoch muss man mit dem 12VHPWR-Stecker deutlich sorgsamer umgehen als mit den klassischen PCIe-Anschlüssen (6-Pin & 8-Pin).

Ein Händler verkauft euch Highend-GPUs von Nvidia ab 1.500 Euro. Doch viel Freude werdet ihr damit nicht haben. Denn der Verkäufer betont, dass die Geräte defekt sein sollen. Im besten Fall bekommt ihr eine laufende Grafikkarte, im ärgerlichsten Fall habt ihr Elektroschrott für viel Geld gekauft: Ein Händler verkauft derzeit RTX 5090-Grafikkarten ab 1.500 Euro, doch im schlimmsten Fall bekommt ihr nur Elektroschrott