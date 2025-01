Nvidias neue RTX 5090 setzt weiterhin auf ein umstrittenes Bauteil, doch mit einer feinen Änderung

Nvidia hat auf der CES 2025 seine neusten Grafikkarten der RTX 5000er-Reihe vorgestellt. MeinMMO stellt euch alle wichtigen Informationen rund um die GeForce RTX 5070 vor, die angeblich genau so viel Performance wie die 4-mal so teure GeForce: RTX 4090 bieten soll: GeForce RTX 5070: Preis, Release und Specs – Ist die GPU besser als eine RTX 4090 für 2.000 Euro?

Auf Reddit wird über die Änderung diskutiert und vielen Spielern geht die Änderung nicht weit genug. Viele verstehen nicht, warum Nvidia auf so einen, in ihren Augen, unsicheren Anschluss setzt und damit eine Grafikkarte gefährdet, für die man 2.000 Euro auf den Tisch legen muss. Ein Nutzer erklärt, theoretisch sollten die Probleme jetzt nicht mehr auftauchen:

Was ist der Vorteil von der Änderung? Der angepasste 12V-2×6-Anschluss hat längere Stromanschlüsse und kürzere Sensoranschlüsse. So wird sichergestellt, dass die Verbindung vollständig sitzt, bevor sie mit Strom versorgt wird. Das soll verhindern, dass die Anschlüsse nur halb sitzen und die Grafikkarte verschmort. Ein falsch angeschlossenes Stromkabel sollte damit der Vergangenheit angehören.

Was wird geändert? Nvidia passte bereits bei neueren Verkaufsmodellen der RTX 4000er-Reihe den 12VHPWR-Anschluss leicht an: Anstatt eines 12VHPWR-Anschluss kommt jetzt ein leicht angepasster 12V-2×6-Anschluss zum Einsatz. Wer in der zweiten Hälfte von 2024 eine Grafikkarte aus der RTX-4000er-Reihe kaufte, dürfte schon den neuen, angepassten Anschluss erhalten haben.

So berichteten mehrere Spieler, die Stromkabel wären beim Einsatz einer RTX 4090 durchgeschmort . Viele vermuteten, dass es an dem neuen Steckertyp liegen müsse. Wie viele Spieler von den Problemen betroffen waren oder sind, ist bis heute unklar.

