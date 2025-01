Der Ryzen 7 9800X3D gilt als derzeit beste CPU für Gaming, doch sie ist fast immer ausverkauft. In einem Gespräch erklärte ein Manager von AMD, dass man von der Nachfrage überrascht worden sei. Denn vor allem der Konkurrent Intel habe Probleme mit seinem Produkt.

Bei einer kleinen Gesprächsrunde mit AMD-Führungskräften auf der CES 2025 in Las Vegas fragte das englischsprachige Magazin TomsHardware, wann man mit einer besseren Verfügbarkeit des Ryzen 7 9800x3D rechnen könne.

Der Ryzen 7 9800X3D erschien am 7. November 2025 und gilt für viele Spieler und Tester als der derzeit beste Prozessor für Gaming. Doch die CPU ist ständig ausverkauft.

Ein Mitarbeiter von AMD erklärte, dass der Engpass davon komme, weil es eine riesige Nachfrage gebe und die Konkurrenz über das eigene Produkt gestolpert sei. Intels „schreckliches“ Produkt soll zu einer so großen Nachfrage geführt haben, die weit über die ursprünglichen Prognosen von AMD hinausging.

Was sagte der Mitarbeiter? Frank Azor ist Exekutive bei AMD. Er sagte im Gespräch, dass die Konkurrenz, gemeint ist Intel, ein „schreckliches Teil“ gebaut habe. Und das sorge nun dafür, dass die Nachfrage nach dem Ryzen 7 980x3D so hoch sei. So erklärte er:

Wir wussten, dass wir ein großartiges Teil gebaut haben. Wir wussten nicht, dass der Konkurrent [Intel] ein schreckliches Teil gebaut hat. Die Nachfrage war also etwas höher als wir vorhergesagt hatten.

Intels neue “Arrow Lake”-CPUs haben mit Leistungsproblemen zu kämpfen

Was sind das für Probleme? Intel hat in einem Interview offiziell zugegeben, dass es bei seinen Core Ultra 200 Desktop-Prozessoren (Arrow Lake-S) erhebliche Leistungsprobleme gibt. Davon berichtet etwa das Magazin PCMasters.de. Während Rechen- und KI-Leistung im erwarteten Rahmen sind, ist die Gaming-Performance unterdurchschnittlich. Die Probleme führten sogar so weit, dass einige Spiele gar nicht erst starteten.

Das englischsprachige Magazin Wccftech.com berichtet in seiner Analyse, dass die neuen „Arrow Lake“-Prozessoren bei einem Preis von rund 700 Euro absolut keine Chance gegen den Ryzen 7 9800X3D hatten, „der die Konkurrenz komplett zerlegt hat.“ Intel versprach jedoch ein Update für seine CPUs, welches die Probleme beheben soll.

